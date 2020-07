Torito se abre en directo; carga duramente contra Mediaset y se rompe hablando de su extraña enfermedad

Es uno de los reporteros más dicharacheros y más cara duras de televisión. Su particular forma de salir a entrevistar y su perfil extrovertido lo convirtieron en uno de los reporteros más queridos dentro de la crónica social. Hablamos de Quique Jiménez, un nombre que quizás no suene mucho, pero sin embargo, si le denomina como 'Torito' ya es más fácil ponerle cara a este particular personaje televisivo. Tras varios meses sin saber nada de él, Torito ha vuelto a ‘Viva la Vida’ después de estar apartado por el confinamiento, para abrirse en canal pasando por las escaleras de las emociones, donde ha hablado de temas muy duros como el miedo, la decpeción o la culpa.

Torito carga contra Mediaset por su trabajo

Lo primero que ha hecho el carismático colaborador ha sido cargar contra Mediaset. En otros tiempos, Torito gozaba con minutos y prestigio dentro de la cadena, sin embargo en los últimos tiempos su papel ha ido pasando a un segundo plano. Por este motivo se ha mostrado muy crítico con Telecinco: "Estoy decepcionado con la profesión y con Mediaset". Empezaba cargando contra el grupo por no tomarle en serio a lo largo de su trayectoria, algo que ha terminado por acabar decepcionando y cansando al colaborador: "Veo pasar oportunidades que nunca son para ti. Y durante el confinamiento he tirado la toalla. Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo. Me merezco más de salir más de cinco minutos en este programa".

También se resignaba admitiendo el motivo por el qué se encuentra trabajando en estos momentos en 'Viva la vida': "Me gustaría hacer más pero me a veces me exijo tanto que no sé si haría bien tu trabajo, Emma. Estoy aquí porque yo levanté el teléfono como hice en 'Qué tiempo tan feliz'. Os llamé diciendo 'No tenía trabajo'. Nadie piensa en mí", se lamentaba.

El colaborador lleva 15 años guardando esta parte de su intimidad ❤️ #VivaLaVida312https://t.co/vFRsgDoILx — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 5, 2020

Torito confiesa su extraña y letal enfermedad

Pero lo más emocionante de sus escaleras ha sido cuando se ha abierto verdaderamente y ha roto a llorar cuando ha revelado que sufre una enfermedad crónica. "Creo que ha llegado el momento que tiene que saberlo la gente. A veces es muy difícil hacer reír a los demás cuando tu corazón solo quiere llorar. Hace 15 años me levanté y me fui al súper, un lunes normal. Compré dos bolsas de comida y me fui para casa, pero por el camino no podía caminar ni respirar. Me tuve que sentar en un banco y no había manera. Llamé a un taxi y me fui a Urgencias", confesaba a los espectadores y compañeros.

Torito se rompe en directo hablando de su enfermedadMediaset España

A lo que proseguía detallando: "Me ingresaron de lo mal que me vieron. Estuve más de dos semanas ingresado y a partir de ahí me convertí en un enfermo crónico de una de las enfermedades más letales. Llevo 15 años. Estoy bien de salud porque tengo un montón de reconocimientos médicos y tomo pastillas. Solo lo cuento para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa que no contamos".

La difícil situación de Torito

Una enfermedad que muchas veces se le hace cuesta arriba y que hace que su trabajo aún se complique más. Porque como él asegura: "Tal vez para otros hacer lo que yo hago es lo más fácil, pero para mí es muy difícil. Pero, bueno, decir que estoy controlado y es algo que tengo súper asumido".

Al hacer esta confesión parte de su familia y amigos se han enterado: "Me sabe mal porque me va a hacer preguntas el resto de la familia y nadie lo sabía. Tengo que dar las gracias al hospital Jiménez Díaz y quiero dejarlo aquí". Para terminar, ha dejado patente lo que sigue: "Quería que hoy no me vierais como un bufón. En mi interior necesitaba contarlo". Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo para el colaborador e incluso han pedido una silla para el colaborador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Homenaje a Lydia Valentín con la presencia de Torito en Camponaraya

La falta de sensibilidad de 'Viva la vida' para comenzar un programa con un 'funeral': "Asqueroso"

Esto le puede ocurrir a 'Viva la vida' por culpa de José Antonio Avilés