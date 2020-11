Todas las deudas de Isabel Pantoja y Kiko Rivera que les obligan a seguir en Telecinco: adicciones, Cantora...

Los Pantoja se encuentran en el centro de todas las miradas desde la entrevista en exclusiva de Kiko Riverapara 'Sábado Deluxe', en la que él mismo confesó todas las dificultades a las que debe enfrentarse actualmente, desde sus adicciones hasta sus problemas económicos. Asimismo, estas declaraciones en el espacio de Telecinco desencadenaron el polémico enfrentamiento entre madre e hijo, por lo que ellos mismos han destapado, en forma de ataque, todos sus deudas.

"Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en 'Gran Hermano' lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", aseguró el hijo de la tonadillera en el espacio de Telecinco tras afirmar que había tenido que recurrir a la ayuda del Estado, por ser autónomo, para recibir 700 euros mensuales y poder sobrevivir durante su parón profesional, como consecuencia de la cancelación de conciertos por la covid-19.

A raíz de esto, multitud de deudas por parte del DJ han salido a la luz. Esta última semana se ha recordado una de sus mayores preocupaciones, de la que también habló en el 'Deluxe': el loft que posee en San Sebastián de los Reyes. "Llamé a mi madre y le digo: 'Mamá tendría un posible comprador. Lo que pasa es que no me da todo lo que pido, pero al menos me quito las letras del piso y es una cosa menos'. Mi madre dice: 'No, me lo quedo yo. Y en vez de comprártelo, te pago la letra. Así es como si lo tuvieras alquilado'. Le dije que vale, y ahora me dice que me está pagando el piso", declaró Rivera muy indignado.

El dinero que Kiko Rivera debe a sus vecinos

Esta carga económica lleva pesando al cantante desde 2009, cuando compró el inmueble y contrajo una hipoteca de 338.000 euros a pagar en 20 años. Durante los primeros años, habitó en dicho piso junto a su entonces pareja, Jessica Bueno, hasta que en 2015 decidió poner el piso en venta para cubrir sus gastos. Fue entonces cuando llegaron los problemas, dado que se la alquiló a unos supuestos amigos que acabaron convirtiéndose en okupas y a los que consiguió echar, mediante una orden judicial, en 2018.

Por culpa de la misma vivienda, Rivera también debe dinero a la comunidad de vecinos. Tal y como ha contado uno de sus vecinos para 'El Español', "dijo que cuando compró la casa nadie le informó de que había 8.000 euros a pagar". "Son ya muchos años y hemos tenido problemas serios de liquidez en la comunidad. Que no pague él significa que el resto tenemos que abonar lo que falta", agregó la fuente, quien confesó que el DJ debe más de 30.000 euros a los vecinos, ya que nunca ha pagado los 280 euros mensuales que se pide a cada uno de los inmuebles.

25.000 euros en DVD Blu-Ray

Dado el revuelo, Rafa Mora, amigo del artista, quiso explicar que es lo que llevó a Rivera a encontrarse en esta situación: "Se gastó hasta 25.000 euros en DVD Blu-Ray. Se los llevaron a casa y todo. También compró un televisor de unas 70 u 80 pulgadas y le costó sobre 20.000 euros", explicó el colaborador tras asegurar que fue durante su mejor época profesional. "Tocaba mucho dinero y ganaba mucho. No estaba centrado. No sabe estar solo y siempre iba acompañado de un séquito, llevaba como a quince detrás de él y todos chupaban del bote. Ha tenido poca gente a su alrededor que lo quiera, y no solo mujeres", le justificó Mora, dejando caer que todo ese dinero malgastado le habría sido muy útil ahora.

"Sin venir a cuento organizaba un viaje y nos íbamos ocho amigos a Punta Cana o Nueva York, de repente. Llevaba su mochila con dinero y no contaba lo que gastaba. Vivía a su manera", reconoció el valenciano. Sin embargo, esta actitud de Rivera no sorprendió demasiado a los espectadores, ya que, según contó durante su paso en 'GH Dúo', "malgastó mucho dinero" y se encaprichaba "por gastar".

Kiko Rivera (Telecinco)

Los millones que Isabel Pantoja debe a Hacienda

No obstante, Kiko Rivera no es el único miembro de su familia que debe dinero a Hacienda. Según reveló la revista 'Semana' hace un año,Isabel Pantoja debía 2,5 millones de euros, una cantidad que habría ascendido estos últimos meses.

La deuda de la cantante vendría de diferentes frentes. El primero de ellos es la plusvalía devengada por la venta en 2015 de su casa de La Moraleja (Madrid), cerca de 400.000 euros. Además de 1,8 millones de euros que provienen de una inspección de Hacienda de 2012, que la obligó a regularizar las sociedades a través de las cuales facturaba desde 2009. Es por esto por lo que, a día de hoy, la cantante cuenta con 18 expedientes sancionadores abiertos en Hacienda.

Por estos motivos, Kiko Rivera ha propuesto a su madre, en multitud de ocasiones, poner en venta Cantora: "Si para solucionar sus problemas y los míos, que son más pequeños, hacía falta vender Cantora, por mi parte no había problema y que podía coger para ella lo que a mí me tocara, que a mí con que me pudiera pagar y resolver mi problema, yo no quería nada más. Si por malas gestiones uno ha cometido sus errores y tienes la posibilidad y la suerte de poder ayudar a la familia, se debe hacer porque de recuerdos no se puede vivir".

Kiko Rivera e Isabel Pantoja (Telecinco)

Cantora como motivo del enfrentamiento entre madre e hijo

Este es uno de los principales motivos por los que madre e hijo se encuentran en guerra. Antes de fallecer, Paquirri decidió que la tonadillera fuera propietaria del 51% de Cantora, mientras que al DJ le perteneciera el 49% restante, por lo que deben ponerse de acuerdo para deshacerse de la propiedad. Esta decisión resolvería los problemas financieros de ambos, ya que en su día tuvo un precio de tasación de subasta de más de cuatro millones de euros, pero ella se niega.

Una decisión que no se puede entender, dado que, con la intención de aclarar la situación en la que se encuentra Pantoja, Paloma García Pelayo, contó que la artista, además de sus deudas con Hacienda, también cuenta con multas y más problemas económicos.

"La finca está embargada en su totalidad. No solo la parte de Isabel, también la de Kiko, ahí está uno de los grandes problemas", sentenció la periodista a Jorge Javier Vázquez en su formato. Asimismo, la colaboradora aclaró que estos problemas vienen de cuando Pantoja estuvo en prisión, ya que Rivera otorgó "un poder a la persona que llevó los asuntos de Isabel cuando ella estaba en prisión para ponerlos como garantía contra la deuda con Hacienda, que era de unos 1.100.000 euros".

Por este motivo, su hijo tuvo que ayudarla y poner su parte porque para Hacienda no era suficiente la mitad de la finca, exigía la totalidad de Cantora. "Por eso, Hacienda le concede la hipoteca una vez que tiene grabada la totalidad de la finca", declaró García Pelayo después de confirmar que Cantora "está tasada en 4,7 millones de euros".

A las deudas de Pantoja también hay que sumar que "todavía tiene que pagar una multa que es parte de la condena del 'caso Malaya'". "Si no recuerdo mal es un total de 1.147.000 euros", corroboró la periodista, a la vez que informó de que la sevillana hacía de nuevo lo del aval: "En esta deuda ponía en garantía Cantora".

Cantora

La herencia de Paquirri

La discusión por Cantora ha desenterrado otro motivo por el que Rivera se encuentra muy decepcionado con su madre: la herencia de su padre, Paquirri. "Hay una cantidad de dinero en América que Paquirri se lo había dejado a un testaferro. Hablamos de una cantidad de dinero aproximada a un millón de euros de la época que ahora habría rentado a 800.000 euros de ahora", aseguró Antonio David Flores en 'Sálvame'.

"La mayoría se lo quedo Isabel y una parte se le hizo llegar a Francisco y Cayetano. Pero hay más cosas que no figuran en el testamento que no tenía Paquirrí, estamos hablando de unos apartamentos…", agregó por otro lado Kiko Matamoros. "Paquirri tenía un dinero de las campañas en América, se pagaba por decirlo claramente en B en cantidades importantes. Ese dinero se repartió y si es cierto que a Francisco y a Cayetano les llegó, aunque supongo que será mínima", añadió, dejando claro que La Pantoja se quedó con casi todo, sin entender qué ha hecho con tanto dinero.

"Fue mínima… Cuando llegó, en ese momento Isabel tenía una deuda contraída con otro banco para hacer las obras de reforma de Cantora", reveló Gema López. "Con ese dinero se liquida la deuda y se acometen las reformas. Por lo tanto, la parte que les debió llegar al resto fue insignificante y a Kiko Rivera no dio ni un duro", concluyó, dando la razón al menor de los hermanos en la pelea con su madre.

Como consecuencia de estos últimos acontecimientos, Rivera ha pedido a sus abogados revisar el testamento de su padre porque "se huele lo peor". Su desconfianza es resultado de las veces que su madre le ha utilizado, tal y como contó en la entrevista para 'Lecturas', dirigida por Mila Ximénez: "La persona que más idolatraba me ha fallado engañándome durante toda mi vida. Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió".

Paquirri, Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Deudas con amigos

Mientras sigue negándose a abandonar su hogar, Pantoja intentó solucionar sus problemas suscribiendo una hipoteca con Hacienda. Las deudas de la cantante han ido haciéndose una bola cada vez más grande, a la que está intentando hacer frente con su contrato millonario en Telecinco, gracias a su participación como jurado en 'Idol Kids' y a sus intervenciones en los espacios del corazón.

Sin embargo, parece que su sueldo no es suficiente, ya que, según confesó Gema López en 'Sálvame', la cantante debe 500.000 euros a algunos de sus amigos más cercanos, préstamo que pidió con la intención de sobrellevar sus baches económicos. Medio millón de euros que todavía esperan recibir de vuelta, una desesperada situación por la que se estarían planteando emprender medidas judiciales contra la tonadillera para que les devuelva el dinero. "Volvería a estar embargada de nuevo", agregó López.

Sobreviven gracias a Telecinco

La familia Pantoja ha sido una de las más cotizadas en los espacios de Telecinco, dado que, desde que se encontraba en pleno auge profesional, Isabel ha protagonizado multitud de polémicas por su vida personal, desde la pérdida de su marido, Fran Rivera, hasta los problemas que le conllevó su relación con Julián Muñoz. En consecuencia, todos sus hijos y sobrinos se vieron salpicados por los actos de la tonadillera, lo que ellos aprovecharon para alargar su tirón mediático.

Gracias a esto, todos ellos han podido aparecer de manera recurrente en Mediaset y vivir de ello, dado que siempre son bienvenidos por regalarles grandes datos de audiencia. Además de las entrevistas a las que se someten en los platós, tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja y Anabel Pantoja han participado en varios realities de la cadena.

Por un lado, al DJ se le ha podido ver en programas de telerrealidad como 'Supervivientes' (2011), 'Gran Hermano VIP 3', 'Gran Hermano Dúo' o 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition'. El mismo recorrido que siguió su hermana, Isa Pantoja, quien además aparece en 'La casa fuerte' y como colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa'. Una trayectoria similar a la de su prima, Anabel Pantoja, dado que, además de convivir en la isla de Honduras y la casa de Guadalix, formó parte de 'El tiempo de descuento', 'Sálvame Okupa', 'Sola/solo' y 'Sálvame', donde es colaboradora actualmente. Incluso Irene Rosales se ha convertido en un personaje televisivo como colaboradora en 'La isla de las tentaciones' y 'Viva la vida', donde cobra entre 200 y 500 euros por aparición.

Una opción a la que también recurren cuando necesitan dinero para saldar deudas, lo que han aprendido de la coplera, quien concursó en 'Supervivientes' y ha firmado un contrato millonario por ser jurado en 'Idol Kids'e intervenir en 'Sálvame' cuando se habla de ella.

Asimismo lo reconoció Rivera durante su participación en 'GH Dúo', junto a su mujer, Irene Rosales: "Yo no entro para ganar dinero, entro para saldar mis deudas". De manera similar, el cantante volvió a sincerarse en 'Hoy no se sale', espacio presentado por Ibai Llanos: "A mí los platós de televisión no me gustan, ninguno. Lo que pasa es que tengo que convivir con ellos. A veces, por necesidad económica he tenido que hacerlo. Por suerte o por desgracia tengo esa posibilidad y lo aprovecho como lo aprovecharía cualquier otra persona".