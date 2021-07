Terelu Campos recuerda en 'Viva la Vida' uno de los momentos más difíciles que sufrió en Mediaset: "No quería"

Este sábado, durante la habitual sección de Torito en 'Viva la Vida', se ha vivido un instante muy emotivo que protagonizaba Terelu Campos. El colaborador del programa recurría a la hemeroteca de Mediaset para recordarle a la periodista su reaparición en la pequeña pantalla sin peluca. Ocurría hace nueve años, en 2012, y ahí se estaba sometiendo a un tratamiento contra el cáncer de mama que le habían detectado hace poco tiempo.

Así daba paso Torito a ese delicado momento por todo lo que significó para ella. "Vente aquí, reina mía, porque uno de los momentos históricos de Mediaset ha sido un momento tuyo. Es bonito, lo digo en serio. Es del día que volviste y viniste así de guapa". Una vez que ha finalizado el vídeo en el que aparece Terelu sin peluca, estas han sido sus palabras: "Tengo la sensación de haber regresado de un viaje complicado. Les diría que estoy con más fuerza, con más ilusión que nunca. Todo es distinto, no solo por lo que se ve, sino por lo que está dentro". El silencio ha inundado el plató de 'Viva la Vida' tras estas conmovedoras palabras.





Terelu Campos también ha indicado que ella no quería salir así. "¿Verdad Trini? Trini es la encargada de maquillaje y peluquería. Fue decisión mía. Le dije a Trini: Ya no aguanto más con la peluca, me siento disfrazada". Por tanto, ella no quería pero finalmente dio un paso al frente. Además, la periodista también quería enviar un mensaje de agradecimiento a Mediaset por el apoyo que le otorgaron en esos momentos tan difíciles. "En este casa siempre se me protegió en el sentido de que a mí se me maquillaba y se me peinaba en un sitio aparte. Yo estaba ahí porque era un poco desagradable. Bueno, no desagradable, sino impactante. Eso de quitarme la peluca y que lo viese todo el mundo".

Con esta entereza, la hija de María Teresa Campos ha demostrado sentirse más fuerte que nunca, recordando con cierta emoción pero serena esos momentos que fueron muy duros para ella y todas las personas que la aprecian.

Terelu desveló la reacción de Jorge Javier cuando ella le sustituyó en el 'Deluxe': "No fue fácil"









La presentadora ha utilizó su blog en 'Lecturas' para contar cómo vivió esa etapa de su vida y, concretamente, su experiencia al frente del 'Deluxe'. De la misma manera, ha revelado cómo es su relación con Jorge Javier y cómo se portó con ella durante su paso por el programa, al igual que cuál fue su reacción cuando se convirtió en su sustituta. De hecho, indicó que fue muy difícil aceptarlo.

"Aún recuerdo un día que salí de grabar ‘La noria’ y me pasé por ‘Sálvame’. Semanas después, entré a formar parte del equipo de colaboradores", comienza escribiendo Terelu. "Sé que Jorge estaba muy contento de que estuviera ahí. Siempre me ha valorado y respetado mucho profesionalmente. Trabajar con Jorge tenía algo especial y es todo un lujo", ha reconocido ella.