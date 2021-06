Terelu desvela la reacción de Jorge Javier cuando ella le sustituyó en el 'Deluxe': "No fue fácil"

Terelu Campos es uno de los rostros más icónicos de Telecinco, siguiendo el ejemplo de su madre, María Teresa Campos. Aunque en los últimos años solo ha visitado los diferentes platós para ser entrevistada, en 2010, fue una importante comunicadora de 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' durante años, incluso llegó a sustituir a Jorge Javier Vázquez, una importante función que no adjudican a cualquiera. Sin embargo, en 2019, desapareció del espacio.

La presentadora ha utilizado su blog en 'Lecturas' para contar cómo vivió esa etapa de su vida y, concretamente, su experiencia al frente del 'Deluxe'. De la misma manera, ha revelado cómo es su relación con Jorge Javier y cómo se portó con ella durante su paso por el programa, al igual que cuál fue su reacción cuando se convirtió en sus sustituta.

"Aún recuerdo un día que salí de grabar ‘La noria’ y me pasé por ‘Sálvame’. Semanas después, entré a formar parte del equipo de colaboradores", comienza escribiendo Terelu. "Sé que Jorge estaba muy contento de que estuviera ahí. Siempre me ha valorado y respetado mucho profesionalmente. Trabajar con Jorge tenía algo especial y es todo un lujo", ha reconocido ella.

"Aunque yo no hablara, él me miraba y decía: 'Quiero saber la opinión de Terelu'. Es una de las personas más cultas, inteligentes y con mayor sentido del espectáculo que conozco. Eso es oro puro en televisión", ha reconocido, asegurando que se sentía muy bien recibida por el presentador y que siente una gran admiración por él en lo profesional.

"Además, con los años ha ido adquiriendo seguridad. Cuando en el programa había momentos de sentimentalidad me daba cuenta de que enseguida cortaba", agregaba, haciendo referencia a que, aunque siempre le ha gustado su manera de presentar, ha mejorado todavía más con los años: "Probablemente no se manejaba bien en el mundo de los sentimientos. Con el paso del tiempo, Jorge nos ha ido dejando ver sus pasiones, debilidades, filias y fobias, haciéndose más grande de lo que era".









"Me decía: 'Como sigas haciendo esos datos vuelvo mañana mismo'"

"Recuerdo la primera vez que lo sustituí en el ‘Deluxe’. ¡Estaba nerviosísima porque no podía destruirle el cortijo! No olvidaré sus mensajes valorándome las buenas audiencias. Me decía: 'Estoy en la playa con un vino, pero, escúchame, como sigas haciendo esos datos vuelvo mañana mismo'. Sé que para él no fue fácil que por circunstancias ajenas a ambos dejara de sustituirlo", contaba.

"Cuando en ‘Sálvame’ pasamos de ser colaboradores a protagonistas de las noticias fue complicado. No se me olvida el día que me senté a su lado en el plató para comunicar que tenía cáncer. Su mirada transmite muchas cosas: complicidad, ternura, enfado..., y ahí encontré una mirada amiga frente a lo que tenía que afrontar sin saber si lo iba a superar", reconocía.

No obstante, Terelu también ha recordado uno de los peores momentos que vivió en Telecinco por culpa del presentador: "Cuando hemos tenido algún encontronazo me hago muy pequeñita. Uno de los días más duros fue cuando se fue del plató, me dio el pinganillo y dijo que no quería trabajar con mi madre cuando ella hacía de defensora de la audiencia. Imaginaos cómo me sentí. Jorge es como ese champán que agitas y sale a borbotones, pero una vez que lo echas en la copa se asienta y quedan las burbujas buenas y necesarias".

"Me siento muy halagada cuando Jorge mira a cámara y dice: “Tienes que volver a ‘Sálvame”. Sus palabras son las únicas que me hacen reflexionar sobre una posible vuelta. Lo que más me gusta es cuando nos mensajeamos en la privacidad. Por cierto, Jorge, hace mucho que no me pones un mensaje y lo echo de menos. Espero que lo hagas pronto", zanjaba.