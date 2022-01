Terelu Campos rompe a llorar en 'Viva la vida' y confiesa el duro momento que atraviesa: "El dolor no se va"

La Navidad es una fecha que acostumbramos a vivir en familia. Es un momento de reencuentro y celebración con los que más quieres, de brindar por poder celebrarlo aunque también de acordarse de los que ya no están. Con motivo de la pandemia, las navidades de 2020 fueron bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados. Este año, con la vacunación realmente avanzada, en España esperábamos poder volver a vivir estas fechas con la máxima normalidad posible.

Pero no contábamos con ómicron. La nueva variante ha supuesto toda una oleada de contagios, y con las cifras disparadas, las familias han tenido que replantearse qué hacer en este final de año. Algunos han mantenido las reuniones, otros han reducido el número de personas mientras que los más precavidos han optado por cenar solo con su núcleo familiar. Lo que está claro, es que están siendo unas fechas realmente atípicas y difíciles para muchos.

Terelu Campos es una de las que no lo está pasando especialmente bien en este final de año y comienzo de 2022. Este sábado ha vivido un difícil momento en el plató de 'Viva la vida', cuando hablando de las fechas navideñas, la colaboradora ha roto a llorar en pleno directo, ante la preocupada mirada de sus compañeros de Telecinco.

Disfruta del programa completo de 'Viva la vida' del domingo 26 de diciembre ?? https://t.co/JV279E1xTE — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) December 27, 2021





Terelu Campos, rota en el plató de 'Viva la vida'

El programa emitía un vídeo en el que recogía las palabras que había dejado Terelu en su blog, recordando a Mila Ximénez, cuyo vacío ha dejado un enorme hueco en los platós de Mediaset, que notan de manera especial algunos colaboradores. "Ella en treinta segundos con su sentido del humor y hasta con su mala leche era capaz de levantarte un programa. Echo de menos pelearme con ella, reírme, llorar y reconciliarme la misma noche. Lo que daría yo por seguir teniéndola aquí", eran parte de las palabras de la colaboradora.

Al terminar las imágenes, en las que también recordaba los duras que están siendo las navidades debido a la pandemia y confesaba no haber podido pasar estas fechas con su hermana y su cuñado, ya que ellos habían tenido contacto estrecho con positivos, la hija de María Teresa Campos no era capaz de articular palabra y rompía a llorar. Pedía disculpas mientras que Emma García intentaba salir al paso, mostrándose muy comprensiva con su compañera y con las complicadas fechas que está viviendo.





"Es que son unas fechas complicadas y cuando hay un ser querido que se ha ido recientemente", aseguraba la presentadora y añadía, "no sabemos que decirte. Todos teníamos ganas de terminar y dejar atrás este año". Terelu continuaba afectaba y aseguraba que el dolor "no se va de un plumazo por cambiar de año, ojalá fuera así. No por mí, sino por tantas personas que lo sufren y lo pasan mal”.