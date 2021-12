Emma García frena 'Viva la vida' y explica el revés personal que truncó su Nochebuena: "No lo he contado"

La presentadora de Telecinco Emma García ha explicado en 'Viva la vida' como ha pasado estos días de Navidad, marcados de nuevo por la pandemia, situación que ha vuelto a alterar las celebraciones de millones de españoles.

La variante ómicron continúa su avance y el número de positivos se dispara jornada tras jornada, situando la incidencia acumulada por encima de los 900 puntos. Todo ello ha llevado a que estas Navidades sean distintas y las restricciones se hayan vuelto a ver en algunas comunidades autónomas más que en otras.

Este avance de positivos también ha salpicado a algunos de los rostros más conocidos de nuestra televisión. Por ejemplo, la presentadora de Antena 3, Sandra Golpe, se ha tenido que confinar tras dar positivo, y también el director y actor de cine Santiago Segura confirmaba durante la pasada Nochebuena que había dado positivo tras hacerse un test de antígenos.

Pero, la confirmación de positivos también se han producido en los entornos de algunos de los presentadores más conocidos de nuestro país. Es el caso de Emma García, que en las últimas horas ha explicado cómo ha afectado la pandemia a sus celebraciones navideñas.

Las Navidades de Emma García

Tras hablar con Ana María Aldón, que tampoco pudo celebrar las Navidades por el positivo de su hijo José María, la presentadora de 'Viva la Vida' ha indicado que ella también ha pasado por una situación parecida: "No lo he contado, pero a mí me ha pasado lo mismo con mi hermano".

Mucha fuerza, familia ???? https://t.co/XKOz5nb7wF — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) December 26, 2021

La cuestión es que un contacto de su hermano había dado positivo, aunque no ha detallado si él también lo es, por precaución decidieron no juntarse este pasado 24 de diciembre: "No nos hemos podido juntar porque habían estado en contacto".

Con estas declaraciones, Emma García se suma al grupo de famosos de Telecinco que han tenido que vivir estas Navidades de manera distinta por culpa del coronavirus. Entre estos nombres se encuentran rostros conocidos como Lara Álvarez, Tania Llasera o la familia Campos.









Las comunidades autónomas han notificado menos contagios por coronavirus este domingo debido al efecto de los días festivos de Navidad, cuando se hacen menos pruebas de detección y hay retrasos en la actualización de datos, aunque la cifra de positivos sigue siendo elevada.

La sexta ola sigue manteniendo en vilo al país en la víspera de cumplirse un año del inicio de la vacunación contra el coronavirus en España, un hito personalizado en Araceli, de 96 años y residente en un centro de mayores.

La vacuna ha salvado, según los expertos, unas 100.000 vidas y ha evitado que los contagios no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes, pero no ha impedido que haya récord de positivos en estas Navidades tras la llegada de la variante ómicron.