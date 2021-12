Diego Arrabal habla alto y claro contra una colaboradora de 'Sálvame' y la fulmina en redes: "Sin dignidad"

Diego Arrabal ha vuelto a las andadas. Desde que conecta con sus seguidores a través de su canal en Youtube, el colaborador de 'Viva la Vida' dedica vídeos a compañeros de la cadena contra los que arremete. No se corta. Uno de ellos fue Kiko Hernández y ahora su intención es cargar contra María Patiño. El paparazzi ha creado una campaña en redes contra la periodista junto al hashtag #sindignidad, que ha adquirido el matiz de viral en Twitter y ha sido trending topic en España.

Arrabal acompañaba su publicación con la canción de 'Rocío Carrasco', de Los payasos de la tele, queriendo dejar así en evidencia a María Patiño. Hace varios meses, la acusó de "mentirosa" y de difundir "bulos y mentiras" en su programa, 'Socialité'. Esta noche, sus seguidores saldrán de dudas. El vídeo contra la mediática periodista lo publicará esta noche a las 22.00h en su canal, y está previsto que cause mucha polémica (dado el revuelo que ha generado en redes sociales).









Esta guerra abierta que mantiene Arrabal contra 'Sálvame' ya viene de lejos. No es algo nuevo. En 2019, el colaborador de Mediaset decidió dejar el programa de Telecinco pues dejaron entrever que había tenido una relación con Gema López. Algo que no se tomó nada bien, ya que llegó a amenazar al programa con llegar a los tribunales. "Me veo obligado a tomar esta decisión. Están siendo vulnerados tanto mi honor como mi intimidad personal y familiar en estos últimos días en el programa 'Sálvame'.









Sintiéndolo mucho, tengo que ser coherente con mi decisión de tomar medidas legales". Desde aquella fecha, la relación del fotógrafo con este programa ha ido a peor. Además, a raíz del estreno de la docuserie de Rocío Carrasco las malas respuestas por un lado y otro han ido acrecentándose. Esta noche, arremeterá contra Patiño y veremos qué informaciones revelará de la presentadora de 'Socialité'.

Diego Arrabal, contra 'Sálvame' dejaba tocado a uno de sus colaboradores: "¿Vas a jugar con la policía?"

Como decíamos, esta no es la primera vez que Arrabal carga contra uno de los rostros que conforma 'Sálvame'. A comienzos de noviembre, el fotógrafo hizo un seguimiento del viaje que el equipo del programa realizó por Málaga. Es así como pudieron grabar la entrada del supuesto familiar de Antonio David y Olga al coche que debía proteger su identidad.

Diego Arrabal aseguró que todo se trataría de un "teatrillo" y que el supuesto familiar no existía , acusando a Kiko Hernández de haber producido un montaje con tal de seguir alimentando la historia sobre las dificultades de pareja que puedan o no atravesar Antonio David y Olga Moreno. El caso es que él mismo persiguió en coche al otro automóvil en el que iría "la fantasma", como Arrabal llamaba al supuesto familiar cubierto con sábanas blancas.

Tras una persecución por las calles de Málaga en coche, el equipo de 'Sálvame' siendo consciente de lo que estaba ocurriendo decidió parar el coche junto a una comisaría para denunciar la persecución de Arrabal. Poco tiempo después, el paparazzi confirmó que tuvo que bajarse del coche y dar explicaciones a la Policía, momento en el que el coche al que perseguía consiguió darse a la fuga.