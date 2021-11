Terelu Campos, al borde del llanto en 'Viva la Vida' por la situación familiar que atraviesa: "Muy harta"

Terelu Campos no se encuentra en su mejor momento personal. La tensión que tiene con su hermana, Carmen Borrego, está creciendo con el paso del tiempo. El detonante de la mala relación actual entre ambas son los comentarios de Borrego hacia su sobrina, Alejandra Rubio. Terelu no ha podido más y se ha visto obligada a responder en 'Viva la Vida' a su hermana ante su participación en el polígrafo de Conchita.

Emma García reconocía este sábado a la audiencia que llegó a imaginarse a Terelu más cabreada ante las acusaciones de su hermana. Y esta ha sido su respuesta (aparentemente tranquila, aunque con brillo en sus ojos). "Yo no hablo de su familia, es ella la que pone una pregunta de su familia. Es falso que su familia estuviera relegada en la fiesta de cumpleaños. Estoy segura, pongo las manos en el fuego, que esa persona (su hija) no ha puesto una pega. Así lo viví y así lo siento. Flaco favor si alguien quiere proteger a las personas de las que no se quiere hablar".









El debate y la reprimenda de Terelu a su hermana no quedaba aquí. La hija de la Campos aseguraba que "a mí me duele mi hija, si suena muy Pantoja me lo paso por el forro. En la juventud todos nos equivocamos, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando alguien quiere a alguien, lo quiere y le aconseja en la privacidad. Es lo que hago yo, quiero yo a mi hija, lo más importante de mi vida, os joda o no". Conforme pasaban los minutos, Terelu subía el tono y la tensión por la situación que atraviesa con Carmen Borrego.

"Los que dicen quererme...¿tocan a un hijo? Me cachis en la mar serena. Para el lado que sea, me da lo mismo. Estoy harta, muy harta. Si no hablo porque me callo, si hablo porque contesto... yo no he fomentado esto ni me he lucrado con esto. Quiero vivir tranquila. Entiendo y respeto que a cualquiera le duelan sus hijos. Y yo soy madre de una hija estupenda", indicaba visiblemente molesta.









Terelu aseguraba que su hija merece un respeto y que nadie debería ni ofenderla, ni insultarla. Por el momento, Carmen Borrego no se ha pronunciado al respecto pero este alegato de Terelu demuestra con creces que no atraviesan un buen momento en su relación familiar.

Así se producía otra de sus discusiones en el 'Deluxe'

Sucedía hace varios meses en el 'Deluxe'. Todo empezaba con la supuesta pasividad de Carmen a los ataques que Kiko Hernández le lanzaba a su hermana. La hija mayor de María Teresa Campos no entendía por qué su hermana no dio la cara por ella: "Le agradezco a Kiko Matamoros que me defendiera, fue el único que lo hizo".

Ese sábado, nada más arrancar el programa, Borrego reaccionaba a unas declaraciones de su hermana y sobrecogía a la audiencia con estas palabras: "Estoy un poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas (por Terelu y Alejandra Rubio) también hablan en los platós". Además, Borrego hacía referencia a la educación que le ha dado Terelu a Alejandra. "Creo que mi hermana no lo ha hecho bien con su hija, debería haber sido más dura con ella. Terelu y yo nos tenemos que sentar a hablar de cosas pasadas, cosas que no hemos aclarado y que se han enquistado".

Dos meses después, todo sigue igual y sin solución aparente a corto plazo.