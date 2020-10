Telemadrid contesta a las acusaciones de Esperanza Aguirre: "Siempre será bienvenida"

Este martes, Esperanza Aguirre ha visitado el plató de 'La Hora de La 1' para hablar de la actualidad, en concreto de la gestión del gobierno ante la gestión de la crisis generada por la pandemia. Es por esto por lo que, para no perder la costumbre, ha regalado algún momento épico a los espectadores.

Asimismo, también ha defendido a Isabel Díaz Ayuso, dado que está siendo muy críticada por sus últimas decisiones de prevención contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid. "Es una persona sin complejos. Viene de una familia muy humilde y ha sabido salir adelante, luchando, sin ayuda de nadie. Tiene mucho mérito", ha declarado la ex política.

Mientras manifestaba su admiración por Díaz Ayuso, ha lanzado un par de pullas a Telemadrid."Pobre Ayuso porque le atacan todos los medios de comunicación. Es que no tiene ni a Telemadrid que es podemita a muerte", ha sentenciado.

De la misma manera, cuando la han despedido del plató, Mónica López le ha dicho lo siguiente: "Esperamos verla otro día". "Pues encantada, si me invitan. No hagan como Telemadrid, que no me invitan. Como digo lo que no quieren oír no me invitan", ha contestado Aguirre. "Invítenla a Telemadrid", ha concluido la comunicadora del espacio de TVE.

�� @EsperanzAguirre: "Pobre Ayuso porque le atacan todos los medios de comunicación. Es que no tiene ni a Telemadrid que es podemita a muerte".#LaHoraEsperanzaAguirrepic.twitter.com/tuuKVvLLcN — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 6, 2020

María Rey responde a Esperanza Aguirre

Horas después, María Rey, presentadora de '120 minutos', ha querido desmentir las palabras de Aguirre frente a los espectadores. Para responder, el formato de Telemadrid, ha comenzado con las imágenes de Aguirre abandonando muy enfadada el plató de 'Buenos días, Madrid', hace unos meses.

"Es la opinión de Esperanza Aguirre, siempre respetable. En cualquier caso aquí siempre ha habido espacio para todas las voces y siempre será bienvenida", ha asegurado la comunicadora, contestando directamente a los ataques de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, en el espacio han querido recordar que Aguirre "ha estado varias veces" en el magacín: "Nos ha recibido hasta en el patio de su casa", han afirmado. "En Telemadrid estamos convencidos de seguir defendiendo la pluralidad, el rigor y con el servicio como bandera, más en estos momentos de tanto ruido e incertidumbre en todos los niveles", ha añadido la periodista.

"Lo bueno que tiene la experiencia, los años, y el recorrido, es que uno puede decir lo que le dé la gana y cuando le dé la gana. Tiene todo el derecho", ha concluido Rey, dejando claro que nadie prohíbe a Aguirre asistir a Telemadrid.