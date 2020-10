El sorprendente 'dardo' de Esperanza Aguirre a la televisión menos esperada: "No me invitan"

Este martes,Esperanza Aguirre, una de las políticas más polémicas de los últimos años, ha asistido como invitada a 'La Hora de La 1' para hablar de los temas más comentados de la actualidad, en concreto de la gestión del gobierno durante la pandemia por coronavirus. Es por esto por lo que, para no perder la costumbre, ha regalado algún momento épico a los espectadores.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una entrevista a Mónica López en la que ha opinado, sin pelos en la lengua, de la actualidad política. Aguirre se ha pronunciado respecto a las criticas lanzadas a Isabel Díaz Ayuso, la separación de la derecha, la situación de los hospitales madrileños... Por no olvidarse de lanzar un par de pullas a Telemadrid.

La ex ministra ha manifestado que la ideología de la cadena pública madrileña es muy similar a la de Podemos. Asimismo, Aguirre ha asegurado que todos los medios de comunicación están criticando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Es que no tiene ni a Telemadrid, que es podemita a muerte", ha declarado.

Pero el mejor momento se ha producido durante la despedida. Tras la conversación, la presentadora ha agradecido a Aguirre que haya aceptado visitar 'La Hora de La 1' y le ha comentado que les gustaría volver a recibirla en otra ocasión: "Esperamos verla otro día", ha apuntado López.

"Pues encantada, si me invitan. No hagan como Telemadrid, que no me invitan. Como digo lo que no quieren oír no me invitan", ha sentenciado Aguirre, lanzando un zasca a la cadena de televisión para irse por la puerta grande. "Invítenla a Telemadrid", ha contestado la comunicadora del espacio de TVE.

�� @EsperanzAguirre: "Pobre Ayuso porque le atacan todos los medios de comunicación. Es que no tiene ni a Telemadrid que es podemita a muerte".#LaHoraEsperanzaAguirrepic.twitter.com/tuuKVvLLcN — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 6, 2020

Aguirre defiende a Isabel Díaz Ayuso

Por otro lado, dadas todas las polémicas que han surgido en torno a Isabel Díaz Ayuso por su gestión sanitaria ante la pandemia en la Comunidad de Madrid, Aguirre ha querido salir en su defensa y mostrar su admiración por ella: "Es una persona sin complejos, que a diferencia de mi que procedo de una familia sin problemas, ella si los tuvo. Viene de una familia muy humilde y ha sabido salir adelante, luchando, sin ayuda de nadie. Tiene mucho mérito".