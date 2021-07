Telecinco confirma a una conocida política como fichaje para participar junto a Paz Padilla

La presentadora y humorista Paz Padilla será la nueva maestra de ceremonias de "La última cena", un show culinario que vuelve este verano a Telecinco en el que parejas de famosos tendrán que ponerse a cocinar para agasajar a sus invitados. En cada programa, una pareja de famosos deberá pensar y elaborar un menú para agasajar y sorprender a sus invitados, también personas conocidas, y ante la atenta mirada de dos jueces con estrella Michelín, los chefs Begoña Rodrigo y Miguel Cobo.

El formato culinario que Telecinco produce en colaboración de La Fábrica de la Tele regresa este verano al prime time de la cadena tras la buena acogida de su primera edición y la emisión de dos especiales navideños. Durante la velada, los autores de la propuesta escucharán las opiniones de los comensales, que aportarán su juicio desde el punto de vista estrictamente profesional, sin interferencias de cuestiones personales.





La primera temporada de "La última cena" la presentó Carlota Corredera, que concluyó en Telecinco en julio de 2020 y fue lo más visto en su horario con una media del 16,3% de share y 1.838.000 espectadores.

La conocida política que participará en el espacio de Telecinco

Este miércoles se emite el primer capítulo del programa y hoy mismo se ha anunciado un nuevo fichaje para el espacio de Telecinco. Será nada más y nada menos que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que después de los rumores que la colocaban en las filas de 'Masterchef Celebrity' se ha lanzado a participar en el programa de cocina que hoy estrenará Telecinco.

A mediados de abril se rumoreó que Cifuentes podría participar en el concurso culinario de Televisión Española, pero posteriormente aquella posibilidad cayó por su propio peso. No obstante, la espina de la expresidenta regional no se quedaría ahí y ahora, tal y como ha confirmado BLUPER, Cifuentes ha confirmado su fichaje para esta edición de 'La última cena', que conduce la popular presentadora de televisión, Paz Padilla. De esta forma, la expresidenta regional se unirá a Isa Pantoja, Asraf Beno, Lucía Dominguín e incluso su amiga Alba Carrillo, contra los que deberá competir para llegar a la final del programa.





Desde su adiós a la política, Cristina Cifuentes se ha lanzado a la televisión y ha ha participado en varias ocasiones como colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa' y 'Ya es Mediodía'. De hecho, en una ocasión y tras acudir como invitada sorpresa a Sálvame, el propio Kiko Hernández le propuso presentar el espacio de Telecinco.

“No digo que en el futuro no lo vaya a hacer, pero eso de la semana que viene… no sé. Me encanta este programa y lo digo abiertamente. Hay mucha gente que dice que solo ve los informativos y yo veo Sálvame", reconoció por aquel entonces Cristina.La expresidenta también ha participado en el Sálvame Deluxe, así como colaboradora en 'Todo es Mentira'.