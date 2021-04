Lluvia de críticas a 'Masterchef Celebrity' y TVE por su último fichaje: "Pésima elección"

Este martes, 13 de abril, Televisión Española estrenó la novena edición de 'Masterchef' de la edición de anónimos. Además de ser el formato estrella de TVE, el talent culinario cuenta con grandes datos antes de empezar, ya que, este año, ha batido el récord de inscritos al recibir 70.000 solicitudes. A la vez que va avanzando esta entrega, el espacio está confirmando los personajes que conformarán el casting de 'Masterchef Celebrity', que será la siguiente edición en emitirse.

Este jueves, a lo largo de la mañana, TVE ha ido anunciado algunos de los nombres que protagonizarán el mencionado espacio dedicado a los VIP. La cadena ha confirmado la participación de Vanesa Romero, actriz de 'La que se avecina'; Miki Nadal, colaborador de 'Zapeando'; Eduardo Navarrete, participante de la primera edición de 'Maestros de la costura'; la cantante Tamara y el presentador Julián Iantzi.

Asimismo, en los últimos minutos han confirmado otros participantes que han dado mucho que hablar: Arkano, Samantha Hudson y, sobre todo, Victoria Abril. Este último nombre ha revolucionado las redes sociales y ha sido muy criticado dadas sus últimas polémicas. Además de por haber recibido el Premio Feroz de Honor 2021, la actriz ha acaparado la atención estos últimos meses por su llamativa opinión sobre la pandemia al declararse negacionista.

La actriz se convirtió en el objetivo de los comentarios cuando opinó que las vacunas son "experimentos sin probar que nos meten rapidito", además de rebautizar la pandemia por coronavirus como "plandemia" o "coronacirco". Dado el revuelto, cuando recogió el galardón en la gala de los Premios, decidió disculparse por sus palabras, aunque mantenía su opinión.

Como consecuencia, la confirmación de su participación en el talent culinario de TVE ha sido muy cuestionada. Ha sido la propia Abril quien se ha grabado un vídeo confirmando su participación en el programa y se ha mostrado muy feliz por ello: "Un breve mensaje para anunciaros que he sido seleccionada para participar en la próxima edición de 'Masterchef'. Estoy tan contenta que voy a agarrar la merluza", ha comentado mientras daba saltos como señal de su felicidad.

Esta noticia ha generado un gran revuelo en Twitter, ya que muchos han criticado a RTVE al no considerar apropiado llevar a un programa blanco a una persona con sus ideas negacionistas. Algunos han definido esta decisión de la cadena como un "error garrafal" y han acusado al formato de "dar voz" al negacionismo. De la misma manera, muchos se han preguntado qué pasará cuando la actriz se niegue a cumplir las medidas de seguridad para prevenir el coronavirus a lo largo de la edición.

"Soy súper fan de Masterchef pero me niego a que el premio por ser negacionista y tener fama por ese escándalo sea que le contraten para este telent show y más en la televisión publica. BOICOT A VICTORIA ABRIL", declaraba un usuario. "En las ocasiones que la negacionista Victoria Abril, deba llevar mascarilla, cómo lo vais a hacer? Ella está en contra de llevarla. Creo que es una pésima elección", decía otro.



