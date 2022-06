Tamara Falcó confiesa el problema que tiene en su relación con Íñigo Onieva: "Se aburre"

La noche del jueves, Pablo Motos despidió la semana con Camilo como invitado de 'El Hormiguero'.El cantante ha acudido al programa de las hormigas para presentar su nuevo tema, 'Pegao'. Este es el primer single del que será su tercer álbum y que publicará el próximo mes de septiembre. Asimismo, el entrevistado también ha hablado de su reciente paternidad junto a su mujer, Evaluna Montaner.

"Es idéntica a Evaluna, es una foto exacta de ella, pero tiene mis pies", confesaba el artista, aparentemente orgullos de su pequeña. "Sé limpiar cacas, pero no soy un experto en cacas... Yo soy la delegación higiénica. Yo cambio todos los pañales, sin excepción, porque es mi momento de conectar y conversar con ella, aunque no sé si es un buen momento para ella", apuntaba entre risas.

Después de la entrevista y de presenciar la ciencia con Marron, concretamente una piscina gigante con ocho millones de bolitas de hidrogel, el conductor del espacio de Antena 3 dio paso a la tertulia de cada jueves, en la que cuenta con la presencia de Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val como tertulianos para comentar las noticias de la semana.

"Nos estamos complicando la vida los ciudadanos sin saber muy bien por qué. Esto viene del día en que Sánchez se levanta y decide cambiar la política exterior con Marruecos y Argelia, se ha cabreado", decía Pardo. "Estamos en un punto en que, si Argelia quiere, nos podemos hundir en la oscuridad", agregaba la periodista. "Marruecos está chantajeando a Sánchez con alguna información que tiene. Es una especulación que Marruecos ha dicho específicamente", apuntaba Del Val.





"Íñigo se aburre un poco"

"Tiene un escenario de aquí a la legislatura, algo negro, pero me parece que se va a presentar. Tampoco tiene a nadie detrás que pudiera hacerlo", decía el escritor sobre la posibilidad de que Sánchez vuelva a presentarse como candidato para las próximas elecciones.

Posteriormente, Del Val contó que ha llegado a las Américas con su novela. "Voy a México y después a Bogotá, me voy a hacer promoción y estoy muy feliz", contaba muy emocionado. No obstante, dejó esto a un lado para dar paso al 'polémico Juan del Val'. Esta vez, el escritor se dirigió a aquellas personas que hacen deporte en pareja. "Me estás mirando fijamente Juan", reaccionaba Falcó al darse por aludida.

"¿Haces deporte con Íñigo -Onieva-?", quiso saber el conductor del espacio de Antena 3. "Es que si no me llevo a mi pareja, seguramente no haría deporte", reconocía la hija de Isabel Preysler entre risas. "Te digo una cosa, o él o tú está mintiendo porque uno de los dos se aburre", opinaba Del Val al respecto. "Íñigo se aburre un poco, pero le van subiendo las pesas cada vez más, después le ponen gomas y yo sigo en mi bosu, así que todos felices", confesaba ella, dejando claro que no le importa demasiado.