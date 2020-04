La tajante opinión de Fran Rivera sobre un miembro del Gobierno: "No tiene decencia ninguna"

Llevaba un par de semanas desaparecido del foco mediático, pero Fran Rivera 'Paquirri' ha vuelto a los medios y lo ha hecho por partida doble. Primero lo hacía en 'Espejo Público', donde volvía después de unas polémicas declaraciones al comienzo de la crisis del coronavirus por las que tacharon al diestro de alarmista: "Yo soy mucho más alarmista que todos vosotros, y más para esto, que soy muy cobarde. Creo que el quitarle hierro al asunto es porque los gobiernos no están preparados para la que se viene encima. Yo creo que lo que viene es mucho más serio de lo que parece", decía en aquella ocasión. Unas declaraciones que lo convertían en trending topic en las redes sociales y que generaron muchas críticas.

Ahora, y después de echar la vista atrás y que el tiempo haya dado razón al diestro, volvía al programa de Susanna Griso para hacer balance de todo lo que se está viviendo como colaborador habitual del programa: "Casi me queman en la hoguera, pero tampoco había que ser muy inteligente ni estudiar en Harvard para ver que lo que venía era gordo. Estaba claro", afirmaba el Fran Rivera en televisión.

El duro ataque de Fran Rivera a Pablo Iglesias: "Es un peligro andante"

Ya por la tarde, Fran Rivera era entrevistado por Javier Negre en su programa de Youtube 'Estado de Alarma". El torero opinó por la censura en Facebook de la página de la Asociación Taurina de Madrid, una censura que también ha sufrido en la plataforma de vídeos. Con motivo de esta pregunta el hijo de Carmina Ordóñez ya enfiló a uno de sus culpables claros, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: "Me siento muy indefenso con el Gobierno. Ellos tienen unas obligaciones por encima del gusto personal que es cuidar de todos los españoles. Hoy salía Pablo Iglesias hablando de la Constitución cuando se la quiere cargar. Estamos viviendo una sinrazón, un locura absoluta. El toro se ve muy indefenso ante el Gobierno. Hay algunos como Ábalos que nos critica por un lado y luego se va a un callejón", afirmaba lamentándose.

También quiso Negre conocer la opinión de la actuación del Gobierno durante toda esta crisis del coronavirus. Lejos de atacar directamente y sin tapujos al Gobierno como se podría esperar de un personaje como Rivera, que se ha manifestado en varias ocasiones contrario a los pensamientos del Ejecutivo, el torero se mostró comprensivo a la vez que desconfiado con los datos que se están dando: "Yo creo que ahora mismo estamos viviendo una situación que no hemos vivido nunca. Esto le puede venir grande a cualquiera. Yo me quedo con la duda de que el Gobierno que no responda preguntas. Esto va a ser un problema enorme. Ves que otro país las medidas que toman y aquí no sabemos que cifras hay. Yo no me creo las cifras que el Gobierno da de contagiados ni de muertos", afirmaba tajantemente.

De sobra es conocido, que 'Paquirri' no evita hablar de ningún tema y que frecuentemente suele 'pisar charcos' políticos en muchas de sus intervenciones públicas, es por eso que también fue preguntado por el papel actual de Unidas Podemos. En esta ocasión, el diestro volvió a enfocar sus críticas sobre Iglesias: "El tema de Podemos es complicado. La hemeroteca les destroza. Tu te ves los vídeos que hay por ahí de Pablo Iglesias, de este señor diciendo que se alegra de la gente que pega a la policía, que Venezuela es un sitio maravilloso, cuando están muriendo de hambre. Este hombre no tiene decencia ninguna. Y tener a este personaje, que declara que hay que ir en contra de las instituciones, que quiere acabar con la Constitución. Un día critica a la gente que tiene chalet y al otro se compra uno. Dice que Ana Botella no puede ser alcaldesa pero pone a su mujer de ministra. Es una incongruencia, pero como da igual lo que diga y haga porque no pasa nada, es un peligro andante", confesaba mostrándose indignado con la figura del vicepresidente segundo.

Fran Rivera es entrevistado por Javier NegreYoutube

La opinión de Fran Rivera sobre Pedro Sánchez

Sobre la clase política, sus actuaciones actuales, y la defensa del mundo del Toro, Rivera decía lo siguiente: "Si algo falta en la clase política es la honorabilidad. Nos están pidiendo muchos esfuerzos de pagar impuestos. Esto va a ser la ruina de mucha gente, y que todo esté fundamentado en mentiras...Todavía no he escuchado a ningún político cambiar las políticas. El nivel de nuestros políticos deja mucho que desear".

No se ha librado de la crítica del diestro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un Sánchez que para el torero no está preparado ni cualificado como para llevar la responsabilidad que le ha tocado: "Yo puede entender que el presidente del Gobierno ha hecho una carrera política. No tiene preparación en nada, no está capacitado para gestionar una empresa enorme como el país. No tiene experiencia en tener que pagar impuestos, de pagar Seguridad Social, pagar unos sueldos a final de mes, hacer rentabilidad y son fundamentales. Ha hecho una carrera política y quiere ser el líder, pero los líderes buenos se rodean de personas muy preparadas. Cuando un mediocre se rodea de otros mediocres el resultado es terrorífico, y en este gobierno falta gente preparada”.

"Si tenemos un Gobierno que no asume la verdad, que no asume la realidad, y que no la dice. Que nadie espera que no tuviera fallos, si nadie ha vivido algo así y tener fallos. Admitir que ha habido fallos y que no se han hecho cosas bien no pasaría nada. Es peor decir que se está haciendo algo perfecto que no admitir algún fallo que ha podido existir", decía finalmente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Invitan a Fran Rivera como 'experto' en coronavirus en Espejo Público y la gente estalla contra su alarmismo

Sánchez recibe la crítica más despiadada de quien nunca se lo esperaría: "Es un psicópata"

La aplaudida lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez: "Ha llegado el momento de aceptar la realidad"