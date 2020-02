Invitan a Fran Rivera como 'experto' en coronavirus en Espejo Público y la gente estalla contra su alarmismo

El coronovirus continúa llenando portadas y gastando rios de tinta. Como no podía ser de otra manera, el tema del momento ha llegado a 'Espejo Público'. En el programa de Susana Griso, Fran Rivera lleva participando como tertuliano desde hace un par de años. El diestro comenta temas de actualidad, generando alguna que otra polémica, y con el coronavirus no iba a ser menos.

Griso pedía la oponión a su colaborador, y Rivera no decepcionaba, mostrando una opinión alarmista muy contraria a la que se está queriendo transmitir con profesionales periodistas como Lorenzo Mila. El torero sorpendía con sus declaraciones: "Yo soy mucho más alarmista que todos vosotros, y más para esto, que soy muy cobarde. Creo que el quitarle hierro al asunto es porque los gobiernos no están preparados para la que se viene encima. Yo creo que lo que viene es mucho más serio de lo que parece"

Fran Rivera habla sobre el coronavirus en Espejo Público

Ante estas declaraciones 'contracorriente', Susana Griso pedía explicaciones a su colaborador que contradecía a los expertos y médicos allí presentes: "Me preocupa que en China no haya los muertos que dicen que hay, que haya más, y que haya mucha más gente contagiada y que los gobiernos no estén contándonos la realidad de las cosas. Yo prefiero saber la verdad y saber cómo enfrentarme".

El diestro, hijo de Carmina Ordóñez, continuaba explicándose, mostrando su faceta 'cobarde' y desconfiando de la transparencia del Gobierno chino: "Estamos enfentándonos a una realidad que supera la ficción. No he visto que encierren a mil personas en un hotel y que cierren ciudades por una gripe normal. No he visto a la policía prepararse como se están preparando para controlar a alguien que se cree que está enfermo de coronavirus".

Fran Rivera terminaba advirtiendo: "Un país como China, hacer un hospital como el que ha hecho en diez días, por una gripe normal, no lo hace porque sí, todas las ventanas tienen rejas, es brutal. Todo esto me asusta mucho. Yo pasé la gripo aviar y estoy muy afectado con estas cosas"

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España. pic.twitter.com/l1g46IcwXy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2020

Cayetano Martínez de Irujo también habla del coronavirus

Uno de los invitados especiales que tenía el programa de Susana Griso era Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata hablaba de muchos temas como el motivo por el qué dejaba su puesto como colaborador de 'Espejo Público': "Porque solo se hablaba de Cataluña".

También se le podía ver a Martínez de Irujo las secuelas físicas que le ha dejado la última caída de caballo que le provocaba la fractura del metacarpiano. También se manifestaba el hijo de la Duquesa de Alba sobre el coronavirus: "Es normal que hay una alarma mundial. Lo que pasa que como hay que hablar tanto de ello y ocupa tanto espacio, al final yo creo que se exagera y se dramatiza un poco. Pero bueno, obviamente se están extendiendo los niveles que no eran los esperados".

Las críticas y memes en las redes sociales no se han hecho de esperar

Fran Rivera y Cayetano Martínez opinando del coronavirus y un programa de televisión, Espejo público, preguntando y escuchando.

Vergüenza de seudo #periodismo.

¿A quien importa lo que opinen? — Boris Vian (@BorisLucasVian) February 26, 2020

#CoronavirusESP luego dicen que se crea alarma social con el tema del coronavirus... normal cuando se lleva a un programa a opinar sobre él a especialistas como Fran Rivera y Cayetano Martínez de Irujo ��‍♂️��‍♂️ — david garcia (@yustan24) February 26, 2020

Ha sido empezar Fran Rivera a dar #brociencia sobre el #CoronavirusESP y salir el primer caso autóctono en Sevilla.

Comento. — Рзяяорцикч (@heavyindignado) February 26, 2020

Fran Rivera hoy es torero como es especialista en virus.Que le lleven a China e intente aniquilarlo a espadazos.#CoronavirusESP — Nacho-Never give up��️‍�������� (@nachogarci2005) February 26, 2020