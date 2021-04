Susanna Griso, sin palabras al escuchar cantar a Omar Montes: "El amor es sordo"

La presentadora y directora de 'Espejo Público', Susanna Griso, se ha quedado en shock después de haber visto una de las caras ocultas de Omar Montes, el que fuera pareja de la hija de Isabel Pantoja, 'Chabelita'.

La relación oculta entre Omar Montes y Susanna Griso

Esta noticia supone dar un nuevo giro en la relación que la periodista y el cantante mantenían. Montes ha explicado en más de un programa de televisión la admiración que siente hacia una de las estrellas de Antena 3. Tanto ha sido su éxito que hasta en algún programa al que ha acudido para promocionar su nuevo trabajo le han llegado a preguntar sobre ello.

"Entre todos tus logros hay uno que no has conseguido", le reprochó Thais Villa en 'Zapeando', tras recordare que no había conseguido “ligarse” a la presentadora del espacio de Antena 3. "Que vosotros sepáis. No sabéis lo que hablamos nosotros en la intimidad", confesó el cantante cuando fue preguntado por ello, tras reconocer que no iba a desvelar nada más porque es “un caballero".









Susanna Griso desvela el WhatsApp que le ha enviado un conocido político sobre Omar Montes pic.twitter.com/NhDjUBtHuG — TVMASPI (@sebas_maspons) December 15, 2020





Palabras que consiguieron tener eco en las distintas arenas de la sociedad española. Tal fue la repercusión generada, que la propia presentadora desveló una de las consecuencias que tuvieron las palabras de Montes. "Bueno, esta mañana, he abierto el WhatsApp y me encuentro un mensaje de un conocido político que me dice: '¿Qué te pasa con Omar Montes?'. Y, entonces, digo: ¿Qué me pasa con Omar Montes? Dímelo tú”, explicó a finales de 2020. Sin embargo, después quiso matizar que "jamás" había hablado con él por WhatsApp ni por ningún otro medio.





La cara oculta que ha descubierto Susanna Griso en directo

Tras este episodio, este martes Susanna Griso ha sido testigo de la verdadera cara que tiene el cantante después de que se hiciese público un vídeo en el que el artista canta sin autotune. "Yo no voy a criticar a Omar Montes. Por ahí no paso", ha dicho, tajante.









Oyendo a estos prodigios cantar, uno se queda maravillado y se pregunta, cómo es posible que teniendo tanto talento como tenemos, a la hora de triunfar y llegar a las masas, lo hagan personajes tan mediocres como Omar Montes, algo falla en nuestra sociedad#Prodigios4#CopaDelReypic.twitter.com/neNvxI2EkQ — Nano Jano (@NanoJano1) April 3, 2021





"El amor es ciego y sordo", ha bromeado a continuación Fran Rivera, colaborador del programa. Sin embargo, la periodista de Antena 3 no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional al cantante. "Igual fue un mal momento, pero no hace falta ponerlo de nuevo", ha dicho, lo que ha generado risas entre sus compañeros de plató.

