Susanna Griso revela en 'Espejo Público' el vínculo personal que le une a Carmen Lomana

Este viernes, tras informar de las últimas novedades políticas, 'Espejo Público' ha hablado de la situación en la que nos encontraremos durante las vacaciones de Semana Santa. El programa ha llevado a una reportera al aeropuerto para conocer las actividades que pretenden hacer los turistas que llegan a Madrid. Todos ellos coincidían ser jóvenes que venían a pasar tiempo "en bares" y "restaurantes". Mientras tanto, en España no se puede salir de las comunidades.

Es por esto por lo que, al igual que el año pasado, la pandemia impide que las calles se llenen y cancela los pasos de Semana Santa de las diferentes ciudades españolas. Los ciudadanos no podrán viajar dentro de España durante el puente, pero sí podrán hacerlo al extranjero siempre que cumplan las normas de sus destinos. Este hecho ha resultado ser muy polémico, dado que mucho los consideran ilógico.

Por este motivo, muchos critican al Gobierno por no permitir la movilidad entre comunidades, pero sí que dejen llegar extranjeros a nuestras calles. Dado que solo se pueden hacer planes dentro de las comunidades, Susanna Griso ha adelantado la previsión meteorológica con Roberto Brasero y han confirmado que la semana que viene hará buen tiempo, lo que les ha levantado el ánimo.

La periodista se ha sorprendido con las buenas temperaturas de Málaga y se ha acordado de su compañera Carmen Lomana, quien se encontraba como colaboradora en el plató y había informado que en el puente se iría a la ciudad andaluza. "Carmen se podrá bañar", ha comentado la conductora del espacio de Antena 3. La colaboradora ha aclarado que se va a Málaga por trabajo, pero que, aprovechando que está por allí, intentará darse un baño en el mar cuando tenga tiempo libre.





"Compartimos hermandad"

"Voy a trabajar y, de paso, a ver si me puedo dar un baño", ha reconocido Lomana para contestar a sus compañeros, quienes le han dejado claro que no puede irse a Andalucía a no ser que tenga un permiso. "En España estamos aquí encerrados y, sin embargo, yo me voy a París, cojo un avión y me voy a Málaga, y entró tan ricamente", ha agregado, poniendo este ejemplo como queja. "¿Lo vas a hacer así", le preguntaban, lo que ella ha negado: "No, no esto tan loca, pero lo podría hacer".

"A ver si puedo ir a ver a la Zamarrilla", ha comentado Lomana, dejando claro que intentará aprovechar su estancia allí. "Ah bueno, es que compartimos hermandad, Carmen y yo. Todos los años salimos, pero claro llevamos dos años... Que Carmen la peineta la ha tenido que guardar en el cajón", ha afirmado Griso, haciendo alusión a la suspensión de Semana Santa por el coronavirus.

La Hermandad de la Zamarrilla es una corporación pública de culto católico que se encuentra bajo el mandato del Obispado de Málaga. Esta hermandad saca al Santísimo Cristo de los Milagros y a la María Santísima de la Amargura Coronada cada Jueves Santo en procesión por las calles de Málaga.