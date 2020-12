Susanna Griso confiesa la relación que mantiene con Omar Montes: "Lo que hablamos en la intimidad"

Desde hace meses, en cada una de sus intervenciones en 'Espejo Público',Omar Montes ha demostrado la admiración que siente por Susanna Griso. Es por esto por lo que, el pasado lunes, durante su entrevista en 'Zapeando', el cantante fue preguntado al respecto.

"Entre todos tus logros hay uno que no has conseguido", le reprochó Thais Villa tras recordare que no había conseguido “ligarse” a la presentadora del espacio de Antena 3. "Que vosotros sepáis. No sabéis lo que hablamos nosotros en la intimidad", confesó el cantante tras reconocer que no iba a desvelar nada más porque es “un caballero".

Después de ver un resumen de las intervenciones de Montes en Antena 3, Villas le aseguró que “ni en el casino de Torrelodones meten tantas fichas” y le preguntó si nunca había pensado “hacerle una canción”. "A veces le dedico frases de mis canciones a escondidas", reveló el ganador de 'Supervivientes'.

Por este motivo, este martes, los colaboradores de 'Espejo Público' han emitido las imágenes de las declaraciones de Montes en laSexta para que Griso fuese testigo de ello. “Te voy a hablar de Omar Montes...”, le advirtió su compañero a Griso.

“Bueno, esta mañana, he abierto el WhatsApp y me encuentro un mensaje de un conocido político que me dice: '¿Qué te pasa con Omar Montes?'. Y, entonces, digo: ¿Qué me pasa con Omar Montes? Dímelo tú”, contó la presentadora muy sorprendida.

Tras ver el vídeo, los colabores, atónitos, se interesaron por si era verdad lo que Montes había dicho y si mantenían conversaciones en la intimidad. “Jamás”, aseguró la conductora del programa, dejando claro que es otra de las muchas “perlas” que suelta el artista.

Susanna Griso desvela el WhatsApp que le ha enviado un conocido político sobre Omar Montes pic.twitter.com/NhDjUBtHuG — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 15, 2020

Los piropos de Omar a Griso

Recopilando los últimos momentos de Montes, destaca cuando confesó a Griso lo que sentía por ella: "Ya sabe lo que yo siento por ella después de tanto tiempo. Aquí tiene un hombro". "Gracias Omar, sabes que es mutuo", se sonrojó la periodista mientras le contestaba con una sonrisa.

Después de sacarle los colores a la comunicadora, los colaboradores insistieron en hablar de sus últimas polémicas y de la fiesta en la que actuaría en Marbella. A pesar de estar muy emocionado por volver al escenario, Montes afirmó que había "una cosa que no le gusta de la fiesta": "Hay una cosa que veo que está mal, y es que Susanna Griso no viene", declaró el artista. "Anda, que eres más listo", le respondió la presentadora entre las risas de los colaboradores.

Por no olvidar cuando el ganador de 'Supervivientes' se "declaró" a Griso y le propuso dar juntos las Campanadas para "cerrar este año tan bueno con todos lo que le está dando con la música" y para poder estar acompañado de "el broche de oro". Como cuando, esporádicamente, interrumpiendo la entrevista, soltaba un “¡Qué guapa eres hija!”.