Susanna Griso restriega a Almeida el dato de su entrevista en 'El Hormiguero' que nadie conoce: "Que lo sepa"

El pasado miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. Sin embargo, a esto se le sumó las mociones de censura de Murcia, Castilla y León.

Como consecuencia, todos los espacios matinales están dedicando gran parte de su contenido a esta noticia. Tras actualizar a los espectadores lo sucedido en la esfera política,'Espejo Público' ha realizado, este lunes, una conexión en directo con José Luis Martínez-Almeida para analizar lo sucedido.

Después de abordar todos los temas de actualidad, Susanna Griso ha querido aprovechar la naturalidad que caracteriza al alcalde de la Comunidad de Madrid para aportar un momento divertido a la entrevista.

Tanto el político como la presentadora del espacio de Antena 3 han acudido recientemente a 'El Hormiguero' para ser entrevistados. Ambas intervenciones fueron muy comentadas y obtuvieron grandes datos de audiencia. En el caso de Griso, su visita se convirtió en la quinta emisión más vista de la historia del programa con 3.891.000 espectadores de audiencia media y una cuota de 21,6%. Su entrega fue presentada por Nuria Roca y, en algún momento, fue visto por 7.440.000 personas.

En el caso de Alemeida, su sinceridad y espontaneidad a lo largo de la entrevista, hizo que también fuese una de las visitas más comentadas en Twitter y con mejor dato de audiencia. Fue el programa más visto del día con un 22% de cuota y 3.880.000 espectadores. De esta manera, se convirtió en el cuarto mejor programa en cuota y el sexto más visto en miles de espectadores, quedando justo por detrás de Griso.

"Tenemos un empate técnico"

Es por esto por lo que, antes de despedir al invitado, Griso ha querido recordar los mencionados datos de audiencia a el político. "Enhorabuena por el éxito en 'El Hormiguero'. Que sepa, que le gané yo por 100.000 telespectadores", ha recalcado la presentadora, provocando las risas del entrevistado. "¿Me ganó por 100.000 espectadores?", le ha preguntado Almeida muy sorprendido.

"Por una décima, tenemos un empate técnico", le explicó la conductora de 'Espejo Público'. "Pues habrá que resolverlo", le ha retado el alcalde. "Totalmente. No sé cómo, pero lo resolveremos", le contestó Griso entre risas, aceptando así su propuesta. "Cantando 'Hey' con Pablo Motos", le ha ofrecido Almeida a la periodista, haciendo alusión a cuando cantó 'Hey!', canción de Julio Iglesias, junto a Carlos Latre. "Entonces no, entonces me gana usted", concluyó Griso.