Susanna Griso se salta el guion para contar el momento más complicado de su vida: "La peor experiencia"

La presentadora del programa de Antena 3 'Espejo Público', Susanna Griso, se ha sincerado esta semana en directo y ha relatado uno de los momentos más complicados de su vida, que tiene que ver y mucho con su entorno familiar.

El espacio de Atresmedia estaba tratando el problema de las picaduras de medusa, un tema ya habitual cada verano en muchas playas de nuestro país y del resto del mundo. Sobre este tema, la audiencia que estaba viendo el programa no se esperaba el arrebato de sinceridad de la periodista, que no ha dudado en contar una experiencia personal que tuvo lugar durante unas vacaciones de verano, que siempre serán recordadas por este episodio.

Griso ha señalado que se encontraba descansando durante unos días con su familia y un grupo de amigos en alta mar, mientras disfrutan de una cálida en un barco. De repente, una de sus hijas, que se encontraba en el proa tranquilamente, se cayó por la borda al mar. Algo que puede ocurrir cuando estás despreocupado y se produce un movimiento de oleaje inesperado, pero el problema se produjo cuando la embarcación pasó por encima de la joven sin que nadie pudiese evirtalo. Ante esta situación, Susanna Griso ha explicado que no dudó ni un solo segundo y se lanzó al agua para salvarla.

Una vez ya de vuelta al barco, y mientras que todo se aceleraba para poder llegar a un hospital lo antes posible, los acompañantes de la periodista se dieron cuenta de que era necesario poner un torniquete a la joven, para frenar la hemorragia que tenía y así impedir una importante pérdida de sangre. Para ello, una de las personas que acompañaban a la periodista utilizó ropa de baño para poder realizar esta técnica a modo de contención.

El gran susto de Susanna Griso

La presentadora ha recordado este momento como un gran susto y como uno de los momentos más duros de su vida que nunca conseguirá olvidar. "Por suerte el corte no fue muy profundo", concluyó la periodista para después señalar que rápidamente fue atendida en un centro sanitario sin mayor complicaciones.

Susanna Griso ha afrontado meses complicados en su entorno familiar, después de que se confirmase su ruptura con su marido Carlos Torras. En su vuelta a Espejo Público tras conocerse su separación, la periodista catalana confesaba que no está atravesando su mejor momento a nivel personal: "He vuelto muy sensible, especialmente con los animales, que sepáis que tengo ya dos en casa, cada semana tengo uno nuevo. Dos perros. Una galga y el que tengo en acogida es un pomerania".

