Susanna Griso se indigna con las palabras de Monasterio y le corta en pleno directo: "Me horroriza"

Este jueves, Susanna Griso ha contado con la visita de Rocío Monasterio en 'Espejo Público' para entrevistarla, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, y el polémico mitin de Vox en Vallecas. Sin embargo, la conversación se ha tensado cuando la política ha puesto sobre la mesa el caso de la joven de 16 años de la que abusaron sexualmente en el Parque del Oeste de Madrid.

"Ustedes señalan a Marlaska porque consideran que el dispositivo policial fue un desastre. Pero, hoy, se ha publicado que el Ministerio de Interior tiene desplazados antidisturbios de fuera de Madrid para protegerles en sus actos. Por lo que no tendría que volver a pasar nada", ha comenzado diciendo Griso respecto al mitin de Vallecas en el que los políticos de Vox fueron atacados.

"Esta izquierda radical no quiere que nosotros hablemos. No quiere que nosotros hablemos del problema de la ocupación que hay en muchos barrios madrileños, no quieren que hablemos de las manadas de menas... El otro día abusaron de una niña en el Parque del Oeste, trece menas... Y aquí nadie dice nada. Desde luego, la señora Irene Montero y Belarra de esas mujeres no van a hablar porque, claro, como eran inmigrantes ilegales están calladitas... Españoles que han cumplido con todas sus obligaciones y que han trabajado durante cuarenta años, han pagado impuestos... Y resulta que un inmigrante ilegal tiene más ayudas legales que el autónoma que ha trabajado cuarenta años", ha respondido Monasterio hasta ser interrumpida por la presentadora.

"Me llama mucho la atención, señora Monasterio, que una persona que se define como católica practicante hable de manadas de menas... Les tratan ustedes como animales y son chavales jóvenes que tienen una edad legal en la que no pueden trabajar. Las condiciones para trabajar aquí son imposibles", le ha corregido la conductora del espacio de Antena 3. "A la que trataron como un animal fue a la niña de 16 años, que podría ser tu hija o la mía", le ha replicado la política. "Yo entro en una agresión sexual que puede cometer un mena o un español. Pero hablar de manadas de menas, me horroriza", le ha asegurado Griso, dando pie a un intercambio de opiniones que se ha convertido en una tensa discusión entre ambas.

"Aquí todo el mundo piensa que lo va a pasar hasta que las madres un día se dan cuenta que su hija es la que está pasando por el Parque del Oeste. Y a esa niña sí que la trataron como un animal porque la rodearon entre trece, la acosaron y salió de milagro", ha insistido la de Vox.

"Por qué no nos planteamos que, los que ustedes llaman 'menas', que ya el acrónimo me da rabia porque les podemos llamar extutelados, están en la calle sin poder trabajar, sin poder estudiar... Que en la mayoría de los casos no tienen papeles y, legalmente, no se les permite hacer nada", ha señalado la periodista algo alterada.

Griso: "No nos vamos a poner de acuerdo"

"Porque hay políticos y responsables que hacen el efecto llamada para que las familias manden aquí a esos menas para que su futuro sea estar debajo de un puente. Les engañan. ¿Sabe cuánto pagamos en la Comunidad de Madrid por cada mena? 4.700 euros al mes", le ha explicado Monasterio, lo que no ha terminado de convencer a la comunicadora: "Ese dato no sé de dónde lo saca usted porque lo he estado intentando rastrear y le aseguro que no lo he visto en ningún sitio. En cualquier, caso es una inversión porque este país necesita inmigrantes si luego les diésemos una opción de trabajo".

"Día 10/09/2019, 24 millones de euros pagados, a 8.000 por plaza. Seguimos. Siguiente consejo de Gobierno, 19/11/2019, 5.700 plazas. Siguiente, 2.500 la plaza. Siguiente, 4.100 la plaza por mena... Es que una pensionista en Madrid que está cobrando 400 euros, no tiene estos 4.000 para vivir", ha declarado la entrevistada.

"Más argumentos a mi favor señora Monasterio. Si se ha hecho esa inversión que usted dice ¿Luego los dejamos en la calle? ¿Para qué? Compara usted realidades distintas. La emergencia social la tiene un mena,un autónomo y un pensionista", ha señalado Griso. "¿4.700 euros por mena para que luego abusen de una niña como el otro día?", ha insistido la política. "No nos vamos a poner de acuerdo en esta cuestión", ha zanjado la presentadora para pasar a la siguiente pregunta.