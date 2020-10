Susanna Griso se altera en directo tras dar una noticia en 'Espejo Público': "Tanto malnacido suelto"

"Me da mucha rabia", declaróSusanna Griso tras dar una noticia que le generó un gran enfado. Esto se debe a que 'Espejo Público' dedicó parte de su contenido al caso de Carmen, una mujer que, desesperada por conseguir dinero, fue víctima de una estafa.

Según explicó la presentadora, el estafador se puso en contacto con Carmen a través de Instagram, donde se hizo pasar por un distribuidor de préstamos que le ofrecía un crédito al 2% de interés, una propuesta que ella no pudo rechazar, dada la complicada situación económica que se está viviendo en estos momentos como consecuencia de la pandemia.

Tras recibir la información, la víctima decidió pedir un préstamos de 3.000 euros, los que nunca vio materializados en su cuenta bancaria. Al no ver ningún tipo de ingreso, Carmen contactó con el estafador y él le aseguró que todo el proceso era legal y que se haría a través de un notario, lo que no sucedió.

"Soy un hombre de confianza. Confía en mí. No te decepcionaré", le afirmó el estafador, quien se presentó como Antonio. Sin embargo, la mujer ha contado que al no tener contrato, ni subsidio ni ingresos, no encontró ninguna otra manera para pedir el dinero.

Finalmente, Carmen aceptó el trato e ingresó a "Antonio" los 185 euros que le pidió por gastos de notaría. Fue entonces cuando el estafador desapareció. Asimismo, la víctima perdió el dinero que pasó y no recibió ni un euro de los 3.000 pactados. Este incidente ha dejado en una mala situación a la mujer, ya que esos 185 euros eran los únicos ahorros que le quedaban, al ser una madre soltera sin familia.

La reacción de la presentadora

Después de explicar los detalles de lo que le sucedió a Carmen, la presentadora se mostró muy indignada: "Me da mucha rabia que haya tanta gente con tan pocos escrúpulos, tanto malnacido suelto que se aprovecha de gente como Carmen, que necesita ese crédito rápido porque deduzco intentó conseguir ese dinero por otras vías pero no lo consiguió".

Además, Griso quiso agradecer a Carmen que hubiese contado su experiencia para así alertar a otras personas que puedan verse en la misma tesitura, además de por haber puesto el asunto en manos de los Mossos de escuadra.