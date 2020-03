"La vacuna somos nosotros": Pablo Motos regresa con 'El Hormiguero' con este emotivo mensaje

El coronavirus lo ha cambiado todo. De unas semanas atrás hasta ahora, el COVID-19 ha realizado cambios en nuestras vidas que no hubieses imaginado. También ha cambiado la forma de hacer la televisión. Las medidas tomadas por el Gobierno para evitar posibles contagios han provocado que muchos programas hayan visto su existencia peligrar durante el momento.

Uno de esos programas, a pesar de su resistencia, fue 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos comenzó emitiendo con menos públicos, para luego dejar las gradas vacías, y finalmente dejar de emitir programas durante una semana.

Finalmente, y tras el empeño de Motos, el programa ha vuelto a las pantallas de nuestros televisiones con un nuevo formato, que no se aleja del habitual, pero que hace factible una emisión diaria siguiendo las medidas y la precauciones necesarias para poder entretener.

Las emotivas palabras de Pablo Motos sobre los días que nos ha tocado vivir

El programa de Pablo Motos ha vuelto bajo la denominación 'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa', y lo hace como habitualmente lo vemos, con el baile de Motos junto a su colaboradores con la canción 'September'.

Antes de dar comienzo al programa, el presentador de Requena ha querido dedicar unas palabras a los días que nos ha tocado vivir, con los cambios que conlleva esta cuarentena y la crisis del coronavirus, y como lo estamos afrontando: "Es un momento realmente especial, y volver a hacer este programa para lo único que queremos ser útiles. Es realmente un honor, en este momento en el que los días pesan tanto y la gente necesita un área de descanso, un oasis para recuperar la sonrisa. Para eso estamos aquí, os vamos a hacer compañía y os vamos a ayudar a recuperaros porque necesitamos salir un poco todos del shock en el que estamos en este momento, como sintonizados. Hay como una emisora de radio todos la tenemos en este momento y estamos ahí", comenzaba el programa con estas palabras.

Motos continuaba analizando como este virus había cambiado nuestra manera de ver la vida, de afrontar las cosas e incluso como vivimos sensaciones distintas por las mismas cosas en tan solo dos semanas: "Una parte de nosotros sigue esperando inconscientemente a que esto pase, y volver a la vida antes de esto vale, y esto no va a ser así durante bastante tiempo. El mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado, la forma de salir de esta pasa también porque nosotros cambiamos algunas cosas. Vamos a tener que cambiar algunos aspectos de nuestra personalidad, básicamente tenemos que bajar las expectativas de todo, del dinero de la de los placeres y de las comodidades".

A pesar de lo negativo de todos estos cambios, el presentador de 'El Hormiguero' ha querido centrarse en los aspectos positivos que estos cambios en nuestra vida deben tener: "Esto se va a compensar porque va a aumentar mucho el afecto humano en general. La gente, las personas y lo vamos a intentar hacer juntos. Esta angustia general que tenemos ahora mismo todos bajará y nos acabaremos acostumbrando a la nueva normalidad y volvemos a ser felices", relabataba Motos mientras aseguraba que "los seres humanos no nos hemos extinguido del planeta Tierra porque sabemos adaptarnos".

También aconsejaba durante este monólogo, en un aspecto que ya había resaltado el presentador entras emisiones del 'El Hormiguero', y es la necesidad de centrarse en el presente: "Lo primero que tenemos que aprender en este momento es a centrarnos en el presente. Esto me atrevo a dar el consejo porque sé que es verdad. Meteros esto en la cabeza, en este momento pensar en el futuro angustia y además no soluciona nada. Sin embargo, si te centras en el presente eso te desangustia y te permite volver a ser tú. Necesitas energía para volver a ser tú y para poder sonreír", terminaba así esta parte del monólogo.

El consejo más personal de Pablo Motos para afrontar toda esta situación

Tras una pausa publicitaria, Motos continuaba con su monólogo motivador, contando lo que él había hecho durante estos días, el ejercicio que estaba haciendo para valorar mejor como se estaba sintiendo, y el efecto que tendrá esto con el paso de los años: "Quería contar una cosa antes de empezar el programa porque igual os apetece hacerlo. Yo he empezado a escribir un diario personal para que quede constancia de lo que estoy sintiendo y para poder leerlo dentro de un año y así comprobar cómo ha cambiado. Ahora mismo no tiene valor pero dentro de un año cuando lo leas si todo va bien pues seguro que tiene mucho valor todos los cambios. Y lo primero que hice fue hacer escribir cosas positivas que están pasando, porque si no buscamos cosas positivas no se puede cambiar el rumbo y tenemos que cambiar el rumbo".

De esta forma, continuó numerando las cosas buenas, que a pesar de todo lo trágico de la situación, de las muertes, de la futura crisis económica a la que tendremos que hacer frente, las cosas buenas como sociedad que nos puede dejar esta situación: "Vas a aprender cosas buenas sobre ti. Vamos a tener que hacer las paces con nosotros y puede que no sea cómodo al principio pero es bueno, es positivo. Otra cosa buena, se ha disparado la empatía. Ahora te caen bien los vecinos, ahora quieres saber como están y si están bien de corazón. Ahora la gente no piensa solo en no contagiarse, también en no contagiar, a los abuelos por ejemplo. Eso nos convierte automáticamente en mejores personas", decía optimista Motos.

Pablo Motos y su colaboradores en 'El Hormiguero: Quédate en tu casa'

Un mensaje de apoyo para los sanitarios

También tuvo tiempo el presentador para mandar un mensaje de apoyo para los sanitarios que cada día se juegan el pellejo para mantener la lucha contra el coronavirus: "Otra cosa muy positiva. ¿Vosotros creéis que los sanitarios que están ayudando a los demás en los hospitales no tienen miedo, no tienen mucho miedo? Pues claro que sí, pero se han tenido que plantear ala fuerza una pregunta vital qué es ¿quién quieres ser tú en esta crisis? Lo que están haciendo todos los sanitarios no solamente es admirable, también es un ejemplo a copiar. Esa pregunta saca al valiente que llevas dentro, y os aseguro que todos somos mucho más fuertes y más valientes de lo que creemos".

En este monólogo de más de 10 minutos, de los más largos que se recuerdan del presentador de Requena tras más de 14 años de programa, Pablo Motos también destacó como el humor es la anestesia que ahora mismo necesita la sociedad, y como al final en todas las situaciones, cuando ya no nos queda nada recurrimos a él. Finalmente para acabar, Pablo destacaba que lo más importante es la fuerza que nosotros mismos tenemos mezclando amor y humor: "Hay muchas cosas que no sé, pero hay una cosa que si. Hasta que llegue la vacuna de verdad, la vacuna somos nosotros. No contagiándonos, no contagiando a los demás y poniendo por encima de cualquier otro sentimiento que tengamos el amor y el humor, no solo a los conocidos también a los desconocidos", terminaba para presentar posteriormente a sus invitados.

La nueva dinámica de 'El Hormiguero: Quédate en casa'

El programa no presentó muchas variaciones de lo que estamos acostumbrados a ver. Eso sí, cogió la fórmula de programas como 'Al Rojo Vivo', 'Sálvame' o 'Todo es mentira', al sentar en la mesa del plató una serie de colaboradores fijos, que se pasan todo el programa comentando aspectos del mismo.

En este caso, Marron, el Monaguillo, Luis Piedrahita, Trancas y Barrancas, se encargaron de acompañar a Motos interactuando con él incluso en su monólogo.

Los invitados como ya estaba informado, entraron vía videollamada. En este primer programa fueron Miguel Ángel Revilla, para hablar del coronavirus, y de la gestión del mismo y las consecuencias que tendrá. Y también participó el músico Alejandro Sanz para hablar de como estaba llevando esta cuarentena y para presentar la canción que había presentado durante ella.

Tiene pinta que los próximos programas seguirá el mismo guion que el que ha propuesto 'El Hormiguero' en esta primera entrega. También contarán estos días con el humorista Millán Salcedo para comentar vídeos.

Pablo Motos entrevista a Miguel Ángel Revilla durante 'El Hormiguero: Quédate en casa'ATRESMEDIA

