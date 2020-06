'Supervivientes' regala una gala de repaso de su edición más extrema para calentar la final

'Supervivientes' se enfrenta a su final después de su edición más larga y extrema por todo lo que ha rodeado al reality. Este último martes no había 'Supervivientes: Tierra de Nadie', sin embargo Mediaset se sacaba de la manga una gala especial para el miércoles con intención de calentar la final del día siguiente y también de robarle audiencia a 'Operación Triunfo'.

Esta gala no aportó nada nuevo, ni ninguna información destacable, sirvió más bien como un repaso de todo lo acontecido en la edición, los mejores momentos, las grandes broncas, curiosidades y también un repaso de cómo habían cambiado los finalistas desde el inicio del concurso hasta llegar a la final.

Ana María Aldón, de no saber nadar al premio a la mejor pescadora

A pesar de llegar como una de las más desconocidas, la mujer de Ortega Cano se ha convertido en la mayor revelación del concurso. Su carácter extrovertido, sus confesiones personales, y sus disputas con Avilés y Hugo la han convertido en la favorita de muchos, además ha superado uno de sus grandes miedos: "Mi mayor logro, sin duda, ha sido afrontar la fobia que tenía al agua, al mar, pescar... eso ha cambiado mi vida. De mi concurso no cambiaría nada, absolutamente nada", afirmaba con orgullo Aldón.

Hugo Sierra, el hombre que fue con el corazón roto y dejó otro en Honduras

Mucha tinta y horas de televisión ha gastado la relación de Adara con Hugo Sierra. El uruguayo viajaba a Honduras con la espinita de la historia con la madre de su hijo, sin embargo poco le duro la pena y solo se necesitó una semana para que la llama del amor prendiera entre Hugo e Ivana Icardi.

Pero esa llama a los dos meses conforme se encidió se fue apagando. La participación de Hugo por el concurso ha estado marcada por esta relación, por sus enfados y quejas en las pruebas y también por los enfrentamientos con su 'exsuegra' Elena Rodríguez: "No cambiaría nada porque todo lo hice de corazón y di siempre el 100%. En los momentos de bajón, si se me vio muy apático era como me sentía en ese momento. He vivido la experiencia a muerte y me lo llevo en mi recuerdo y en mi memoria", afirmaba el uruguayo.

Rocío Flores, un paso marcado por su relación con su madre

Era el 'fichaje estrella' de la edición. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sido la que más polémicas ha generado y la que menos ha demostrado como superviviente. A pesar de ello ha conseguido colarse en la final.

Su paso por el concurso ha estado marcado por las grandes broncas protagonizadas con Avilés y Yiya, y por los continuos episodios en los que se mencionaba a su relación con su madre: "Mi mayor logro en la vida ha sido superarme a mí misma, dejarme la piel en cada cosa que he hecho y descubrir a una Rocío que hace tiempo que no conocía. Cambiaría las veces que he querido tirar la toalla y me he quejado de, por ejemplo, estar sin comer o querer abandonar la aventura".

Jorge Pérez, la naturalidad y la actitud 'antireality' al borde de ganar

Sin hacer prácticamente ruido, y sin protagonizar ninguna polémica el guardia civil 'más guapo' de España ha conseguido meterse en la final de 'Supervivientes'. Para sorpresa de muchos Jorge ha ido acabando semana a semana con rivales muy duros tras ganarse al público por su carácter y sus valores.

Una actitud totalmente contraria a lo que los realitys nos tienen acostumbrados y que le ha colocado lo más cerca posible del preciado maletín. El espina clavada que se lleva el guardia civil del concurso son las veces que ha fracasado en las pruebas, sin embargo se lleva de Honduras una buena amistad con Elena Rodríguez.

