"¡Qué sucio!": El independentismo catalán acusa a Telecinco de perjudicar a un concursante de "Supervivientes"

"Supervivientes" 2020 echa humo. Los concursantes que han llegado a la final del concurso han aterrizado esta semana en España y, según han informado varios medios, se encontrarían en un complejo hotelero aislados de Madrid para evitar contacto con el exterior en plena pandemia del coronavirus. El programa enfila esta semana su fase decisiva y en sólo unos días conoceremos al ganador de esta edición, que sucederá a Omar Montes.

Este jueves uno de los finalistas quedará expulsado del concurso en una velada que conducirán Jorge Javier Vázquez en el plató y Lara Álvarez junto a los aspirantes a la victoria. Dos de los concursantes más populares de la edición están nominados: Jorge y Barranco. Quien obtenga menos votos del público será expulsado y no podrá seguir compitiendo por el triunfo.

El duelo entre dos de los concursantes más fuertes y que mejor habilidad en la superviviencia han demostrado se ha visto salplicado en las últimas horas por un asunto que poco tiene que ver con el concurso. Kiko Matamoros daba este miércoles una nueva perspectiva al duelo. "Una batalla apasionante el jueves entre un independentista y un guardia civil. Tiene su miga", ha dicho el colaborador en "Sálvame". Algo que ha pillado por sorpresa a Jorge Javier Vázquez y que incluso le ha afeado. "Es muy sucio eso que estás haciendo", le ha dicho el presentador a Kiko, entendiendo que estaba soltando esa información para posicionar al público del lado de Jorge.

Pero, ¿por qué Kiko Matamoros ha dicho esto? Todo el mundo sabe que Jorge es guardia civil. El cántabro desató una auténtica locura cuando desde la cuenta oficial del cuerpo se publicó una fotografía suya vestido de uniforme. A partir de ese momento su vida cambió por completo y empezaron a lloverle las ofertas como modelo.

Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a ti



Trabajamos por tu libertad y seguridad



Si nos necesitas llama�� 062 pic.twitter.com/SxkA9JgG3m — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) April 15, 2018

Lo que menos gente conocía es que Barranco tiene en su pasado imágenes participando en manifestaciones independentistas. El programa nunca ha tocado este asunto en sus galas pero por las redes sociales proliferan las imágenes del catalán en diferentes protestas con una camiseta en catalán "Ahora es la hora", uno de los lemas que usó el independentismo catalán para promover la celebración de un referéndum de independencia. En el concurso, Barranco nunca se ha significado políticamente y ha sido uno de los concursantes que más apoyos ha recibido por su valentía y generosidad. Pero, ¿hay una guerra mediática encubierta para que Jorge acabe ganando el duelo a Barranco?

"ESTIGMATIZAR A BARRANCO ANTE LA ESPAÑA MÁS FACHA"

ElNacional.cat cree que hay una guerra sucia contra Barranco y tilda a Kiko Matamoros y Mila Ximénes como "dos de los ultraderechistas del programa que no esconden su odio contra el independentismo". "Albert Barranco es buen chico y no necesita armas para defender lo que cree justo, como votar un referéndum o condenar los abusos policiales. Mientras, Jorge Pérez desfila en bañador", dicen en el medio minusvalorando la trayectoria profesional de Jorge como Guardia Civil y su paso por el concurso. ElNacional.cat despide el artículo diciendo: "La vieja táctica de hacer pública una cosa para estigmatizar a alguien ante la España más facha y cutre haciendo ver que no se condena. Albert se manifiesta los 11 de septiembre como tantos catalanes. (...) Contra las campañas catalanófobas de Telecinco sólo hay una respuesta posible: que Albert Barranco gane Supervivientes".