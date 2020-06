El público de 'Supervivientes' aplaude a Sonsoles Ónega en su estreno como presentadora del reality

Muchas eran las voces en los últimos meses que pedían la cabeza de Jordi González como presentador de 'Superviventes'. En redes sociales era un clamor el desinterés mostrado por el presentador por el formato en esta última edición, y cada encuesta en redes sociales lo sentenciaban en comparación con sus compañeros de concurso Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera.

Parece que estas críticas han llegado hasta las esferas altas de Mediaset que decidían por sorpresa fulminar a González del último 'Conexión Honduras' de este 'Supervivientes 2020'. Todo ello después de que se anunciase que iba a ser Sonsoles Ónega quien se encargase de los debates del nuevo reality de Mediaset, 'La casa fuerte'.

De esta manera, Ónega hija ha pasado de los pasillos de Congreso de los Diputados al plató de 'Supervivientes'. Sonsoles tuvo la oportunidad de presentarse al público de los realitys en la última gala del concurso de superviviencia, sin embargo la prueba de fuego la ha tenido este pasado domingo en el que se enfrentaba por primera vez al mando de un formato de telerrealidad y no precisamente en una plaza fácil.

No puedo evitar decir lo mucho que me FASCINA Sonsoles Ónega como profesional. Me encanta que @BulldogTV_ES le haya puesto al mando de los debates de #LaCasaFuerte.



Y ojalá hubiese conducido @sonsolesonega todos los debates de @Supervivientes en esta edición. | #APropósitoDeSVpic.twitter.com/ia5egqV1Br