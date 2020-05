'Supervivientes' | Ana María Aldón paga su deuda y pierde su pelo

'Supervivientes' regresaba de nuevo para liderar las audiencias tras convertirse en el programa más visto de la televisión española a lo largo del estado de alarma.

En una nueva gala, conocíamos el nombre de la nueva expulsada de la isla. Yiya decía adiós al reality tras no poder ganar en su duelo contra Jorge y Elena.

Sin embargo lo más destacable de la gala estaba reservado para Ana María Aldón que en la mesa de tentaciones del último 'Supervivientes: Tierra de nadie' aceptaba sacrificar su pelo a cambio de tres cocidos. La fortuna deparó que la mujer de Ortega Cano tuviera que ser rapada dejando solo 15 milímetros de su pelo.

Ana María Aldón paga su deuda y pierde su pelo

Como si de una Lannister de 'Juego de Tronos' se tratase, la mujer de Ortega Cano aceptaba con dignidad el sacrificio. Sentada en una silla, esperaba con resignación que sus compañeros de concurso ejecutaran la parte del trato de los tres cocidos. Lo primero que hacía la gaditana era pedir disculpas a su maridopor lo que iba a suceder, y también pedir su comprensión: "Vosotros os habéis rapado la cabeza porque os ha salido de ahí, entonces yo lo hago por una buena causa que necesito comer. Así que espero que lo sintáis", se excusaba.

Jorge fue el primero de sus compañeros que ejecutó el designio de la organización. Con unas tijeras el guardia civil cortaba la coleta de Aldón como si de un torero como su marido se tratase: "¡Uy, si esto parece estropajo de esparto!", exclamaba la superviviente después de tener en sus manos el pelo que acababa de perder mientras que pedía a Gloria Camila que le esperara con "cinco pelucas" en plató.

Ana María Aldón 'pierde' su coleta en 'Supervivientes'Mediaset España

Después de perder su coleta, fueron el resto de sus compañeros quienes pasaron por la palapa para colaborar en el nuevo look de Aldón. Con tantas manos jugando a ser peluqueras, el cabello de Aldón parecía una quimera de trasquilones y pelos más largos que otros. Ante esta imagen Jorge Javier Vázquez no podía evitar bromear con el asunto: "No parece que hayas ido al peluquero, parece que sales del veterinario", decía el presentador de Mediaset entre risas.

La última encargada en dar el golpe de gracia con la maquinilla fue Rocío Flores. Tras las quejas de Aldón por lo mal que lo estaba haciendo la nieta de Rocío Jurado, era Albert Barranco el que realizaba los últimos detalles de peluquería de una forma más profesional. Tanto los compañeros como el presentador comentaron que se había quitado años de encima y lo bien que le quedaba el nuevo peinado.

