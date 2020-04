La prueba más polémica de la historia de 'Supervivientes': "Me está dando vergüenza"

'Supervivientes' no deja de alimentarse de las polémicas. A las habituales broncas protagonizadas por las diferencias de los concursantes, esta edición estamos viendo como las pruebas se están convirtiendo en un foco de polémicas. Pruebas donde hemos visto a los concursantes sufrir por la recompensa que suele venir en forma de comida, y por la que los concursantes están dispuesto a hacer de todo, incluido trampas.

La polémica prueba de Ana María Aldón: "Me está dando vergüenza"

Después de que se cerraran los teléfonos para decidir quien se marchaba esta semana, era el momento de reorganizar a los concursantes para saber en que playa iban a pasar la semana, además de una recompensa en forma de deliciosa pizza.

La prueba consistía en dos concursantes se enfrentaban en una plataforma para tirarse el uno al otro al mar simplemente con empujar una caja, un equilibrio de fuerzas. Las únicas reglas que tenía el juego era que en ningún momento se podía retirar las manos de la caja, y que no se podía hacer presión con los pies en la caja. Unas reglas básicas, pero que generaron muchísima polémica.

Ana María: "No he pisado el tablón ni he metido el pie debajo" https://t.co/0FBgMITz9P#SVGala10pic.twitter.com/XPaAvlNjwk — Supervivientes (@Supervivientes) April 23, 2020

Unas de las primeras en enfrentarse en estas pruebas eran Ana María Aldón contra Yiya, mortales contra siervos. El duelo comenzaba muy igualado después de que Lara Álvarez explicara las normas. Tras un rato de igualdad comenzaban avisar a Ana María de que quitase el pie, ya que aunque no estaba apoyándolo donde no estaba permitido, se le había quedado atrancado ahí abajo.

Tras varios avisos la prueba se detenía, y se indicaba que se iban a revisar las imágenes, como si del VAR en los estadios de fútbol se tratase. Tras varias pruebas del resto del concursantes, Lara Álvarez terminaba comunicando que Ana María era descalificada y que la ganadora por lo tanto era Yiya: "La explicación es que ha apoyado al pie, que es lo que no se puede hacer, ejercer presión sobre la tabla", explicaba la asturiana.

Jorge había sufrido el mismo castigo en su duelo contra Avilés, descalificado por el pie, pero Ana María lejos de tomárselo con deportividad decidía, montaba en cólera y se marchaba indignada por una playa, al más puro estilo 'Christofer' en 'La isla de la tentaciones' en busca de un responsable del programa.

"¡Hasta aquí hemos llegado!", decía visiblemente enfedada: "No he metido la puntera, es que si Yiya me empuja, obviamente que se pisaba mi pie, es algo evidente", explicaba ante un Jorge Javier que no sabía donde meterse. Tras varias repeticiones, el presentador estrella de mediaset acababa dando la razón a la mujer de Ortega Cano: "Tiene razón Ana María, tiene razón Ana María".

Por su parte Aldón continuaba con su tremendo enfado: "Revisad lo que queráis, en todo momento se ha dicho que no se puede pisar el tablón y yo no lo he pisado. Nadie ha explicado nada de la punta. Es injusto. No he mentido la punta, Yiya empuja y se me echa la caja encima del pie. No es justo porque yo no hago trampas ninguna y me lo tomó todo al pie de la letra".

"Estoy viendo las imágenes y soy incapaz de entender porque se le ha sancionado. Tengo un problemas de entendimiento del juego, por lo que veo no sé nada, aunque solo soy un humilde presentador", decía el presentador estrella de Mediaset defendiendo a Aldón: "Me está dando vergüenza ajena, siento vergüenza", continuaba atacando la concursante.

Ana María y Yiya compiten en 'Supervivientes'Mediaset España

Repetición de la prueba, el plantón de Yiya y desenlace

Finalmente la organización decidía volver a repetir la prueba, mientras Aldón continuaba defendiéndose. Sin embargo, era la propia Lara Álvarez la que abría el cajón de Pandora al afirmar que la organización tenía un vídeo donde se veía a Ana María apoyando el pie. Esta confesión hacía saltar a Yiya que no entendía que si había pruebas para la descalificación porque había que repetir la prueba: "No me parece justo, yo ahora también puedo montar el pollo. Si ya estaba claramente visto ¿Por qué tengo que repetir el duelo?", se preguntaba la sevillana.

“Lo hemos visto 800.000 veces. En mi vida y en mis años presentado ‘Supervivientes’ nunca he visto unas imágenes tantas veces repetidas y soy incapaz de decir que Ana lo ha hecho mal”, le decía Jorge Javier a Yiya. A pesar de estos argumentos la joven se plantaba y se negaba a hacer la prueba. Lo que daba por ganadora a Ana María.

Tras otro momento tenso, finalmente Yiya recapacitaba y se enfrentaba a la mujer de Ortega Cano, aunque terminaba perdiendo contra ella, provocando que Ana María se hiciese con la pizza y que rompiera a llorar con ella.

