La sorpresa de Cristina Pardo en La Sexta después de que Marc Vidal reconociese un "delito" en directo

El programa de La Sexta, 'Liarla Pardo', presentado cada domingo por Cristina Pardo, ha estado muy atento a los efectos del temporal provocado por la borrasca Filomena. En este sentido, durante las últimas jornadas, muchas personas no han podido acudir a sus puestos de trabajo, incluidos presentadores y colaboradores de diversos programas de televisión.

Durante las últimas horas, las redes sociales se han llenado de vídeos mostrando las verdaderas aventuras que muchos rostros conocidos de nuestra televisión han tenido que vivir para poder ponerse delante de las cámaras. Algunos de los más conocidos han sido Iñaki López, María Patiño, Mónica Carillo o Ángeles Blanco. Pero en el equipo de Cristina Pardo también había un colaborador que lo ha tenido ciertamente complicado para poder llegar a la mesa de tertulia. Eso sí, al final ha podido llegar, aunque para ello ha tenido que saltarse algún trámite obligatorio.

La declaración de Marc Vidal a Cristina Pardo

Se trata del colaborador Marc Vidal, que ha explicado a Cristina Pardo el 'truco' que ha tenido que realizar para poder llegar al tiempo al primer 'Liarla Pardo' de este año 2021. "Marc, ¿qué tal? Has venido en metro, ¿no? Está funcionado bien en Madrid", le ha preguntado Pardo. "He hecho algo que no se debe hacer, que es no pagar en días normales", ha explicado Vidal.

En este sentido, el colaborador se ha confesado y ha explicado que no ha pagado el billete de Metro para coger el tren: "Lo confieso, pero debería haber sido gratuito en un día en el que no te puedes mover de otro modo que no sea en el metro. Ha habido la opción de pasar y he pasado al igual que he salido".

La anécdota, que ha provocado cierta risa nerviosa en la mesa de Atresmedia, ha recibido la siguiente respuesta de Cristina Pardo: "Pero vamos a ver, esta manera de comenzar el programa... Así con un delito".

Los efectos del paso de Filomena por Madrid

El Metro de Madrid se ha convertido en las últimas horas en uno de los principales aliados de los madrileños para poder seguir desplazándose por la ciudad, que durante las últimas horas ha estado teñida de blanco por las fuertes nieves que ha causado el paso de la borrasca Filomena. En este sentido, el suburbano madrileño ha permitido desde el pasado viernes mantener las conexiones entre el centro de la capital de España y el aeropuerto internacional de Madrid Barajas. También ha sido la herramienta de transporte para muchas personas que se han visto obligadas a acudir a su puesto de trabajo en estos días tan complicados en Madrid desde el punto de vista climatológico.

