Cristina Pardo da un toque de atención a Paco Marhuenda en directo: "Es de mala educación"

A tan solo unos días de Nochebuena, todo los debates televisivos están dedicando parte de su contenido a cómo serán estas navidades y qué medidas se deben tomar para pasar las vacaciones junto a los familiares sin poner en peligro su salud, dado que nos encontramos en plena pandemia por coronavirus.

Durante la tertulia de 'Liarla Pardo', Paco Marhuenda protagonizó un divertido momento que dejó a la presentadora y al resto de colaboradores atónitos, aunque acabaron riéndose de ello. No es la primera vez que el director de La Razón acapara la atención en el espacio de laSexta, dado que siempre suele ser criticado por alguna de sus opiniones. No obstante, esta vez, su llamativo comportamiento fue lo que se pronunció.

Esto se produjo cuando, durante el debate, Cristina Pardo se vio obligada a interrumpir la conversación para dar un toque de atención a Marhuenda en directo: "¡Oye, Paco! Pero, por favor, ¿te estás comiendo un bombón en medio del programa?", exclamó la comunicadora muy sorprendida. "Por favor, ¿puedes enseñar el papel?", pidió Pardo al cámara para que se viera que no estaba mintiendo.

"Es que esto es ya... Prepara las clases, se calza un bombón... ¿Y ahora qué?", le reprochó Pardo, dado que no es la primera vez que hace otras cosas mientras se encuentra en la tertulia. "Es que es el único bombón que puedo comerme", se justificó Marhuenda entre risas.

"Hombre, es que estás en una tertulia... Vienes a hablar", la recordó la presentadora, lo que provocó las carcajadas de todos los presentes. "Lo que me hace. Yo nunca se lo hubiera hecho a ella, pero... Nadie me ha visto", le recriminó el colaborador a Pardo por haberle delatado en directo. "Es que, perdona, me he girado y me he quedado loca", reconoció la periodista.

El "zasca" de Pardo a Marhuenda

"Ahora ya me lo acabo entonces, ¿no?", dijo Marhuenda con una sonrisa, lo que terminó haciendo e inundó el plató de risas. "Tranquilamente eh Paco. Cuéntanos ¿está rico? Venga, di Pamplona", le siguió Pardo el juego, mientras se podía ver al colaborador relamiéndose. "Te has quedado sin palabras", agregó Marhuenda.

"Es difícil dejarme a mí sin palabras. El que se ha quedado sin palabras eres tú, que tienes la boca llena y es de mala educación hablar con la boca llena", le ha respondido la presentadora en tono de broma. No obstante, el colaborador se quedó sin palabras, mientras se escuchaba de fondo un "¡Zasca!".