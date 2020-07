La sorprendente declaración de Marta Flich sobre el Rey Felipe VI: "Salí más monárquica de lo que era"

Mucho se está hablando en los últimos días de las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito Juan Carlos I. También hay un mensaje que parece que se lanza desde los medios y también desde la política, que distancian de gran manera al Rey Felipe VI del camino seguido por su padre.

Uno de los programas que está indagando en las informaciones que se van desvelando día a día en torno al que fuese monarca hasta 2014 es 'Todo es mentira'. El programa de Risto Mejide está siendo uno de los más duros con la Corona, sin embargo, la presentadora del programa en este verano, Marta Flich, que lo hace en sustitución del publicista catalán que se encuentra de vacaciones, ha sorprendido con unas declaraciones sobre Felipe VI y Letizia.

Marta Flich y su relación con Felipe VI y Letizia

El periódico ABC entregaba en los últimos días los premios de periodismo Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. A esta entrega asistieron los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, todo ello en mitad de todas las polémicas que rodean al patriarca de los Borbones.

En este acto también estuvo presente Marta Flich, la presentadora de 'Todo es mentira', que tuvo la oportunidad de conversar durante unos minutos con sus majestades: "Me alegró muchísimo estar ahí, porque todos los periodistas premiados hicieron una oda a la libertad del periodismo. Arturo Pérez-Reverte hizo un discurso precioso donde dijo que cuando las cuotas de poder son obscenas, tiene que haber una libertad de prensa cuyo límite es el código penal para poder fiscalizar el poder", comenzaba contando su experiencia dentro de esta entrega de premios.

Sin embargo, este relato contenía el elemento sorpresa de que Flich había tenido una charla con los Reyes: "Dicho esto. Yo estoy enamorada de la Reina y del Rey, os lo digo", defendía con una sonrisa en la cara la pareja afirmando que "son un encanto". La economista siguió con su defensa del matrimonio marcando las distancias entre Felipe VI y su padre: "¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una cosa es lo que haya hecho el rey emérito y otra cosa es lo que son ellos".

"Yo no soy especialmente monárquica pero vamos, a mí me parecen que estas dos personas lo están haciendo muy bien. ¡Salí más monárquica de lo que entré! En las distancias cortas me gustaron mucho. Él tiene mucho sentido del humor y ella es extraordinaria", terminaba relatando Flich que decidía ocultar a sus compañeros de programa el contenido de la conversación que había tenido con los Reyes.

