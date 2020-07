Herrera, sobre el Rey Juan Carlos: "Asistimos a un juicio paralelo en el que no hay derecho de defensa"

Audio

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya es jueves, ya es 9 de julio del 2020. Crece la preocupación en la misma medida en la que crecen los rebrotes de la enfermedad. Ayer se notificaron 257 nuevos casos de coronavirus. Tenemos que remontarnos al mes de mayo en pleno confinamiento para ver una cifra similar, y a los problemas de Lérida, del Segrià, se abrió la extensión del brote de A Mariña, en Lugo, y focos, aunque de muy poca importancia en Andalucía.

Desde hoy es obligatorio el uso continuado de mascarilla en Cataluña, pronto va a ser en Baleares y en la zona de Ordizia en el País Vasco.

En Galicia un grupo de alcaldes del PSOE y del Bloque en A Mariña han pedido la suspensión de las elecciones a pesar de que la Junta Electoral autonómica señala que no hay motivos para suspender comicios mientras se mantengan el resto de actividades normales en la comarca. Más que curioso que el PSOE lo pide siempre en lugares donde sabe que va a perder. No lo pide en Ordizia donde sabe que entre ellos y el PNV tiene garantizado el futuro Gobierno vasco.

HERRERA DESVELA SU OPINIÓN SOBRE EL REY JUAN CARLOS

¿Y qué es lo más destacable de la jornada de hoy o de la de ayer? Pues miren, lo fueron palabras de Sánchez. Hoy las previsiones apuntan a que sabremos si Nadia Calviño es elegida presidenta del Eurogrupo o no, y tiene su importancia, pero con eso vamos luego.

Ayer Pedro Sánchez habló del Rey Juan Carlos sin citar y apuntó claramente a la estrategia oficial marcada en virtud de la cual nada de lo que se ha publicado afecta al Rey Felipe VI, que es el titular de la institución. En lo demás, según Sánchez, el hecho de que las informaciones "inquietantes y perturbadoras" se publican con libertad, demuestra la transparencia de la sociedad española.

Bueno, este buscar lo de "perturbadora e inquietante", que está muy buscado el uso de los dos calificativos y que no es nada ingenuo, es un punto de inflexión en este asunto, que es la intervención pública del Gobierno que da carta de naturaleza a este asunto como un asunto político.

Miren, yo no he hablado mucho de este asunto. Voy a decirles lo que pienso, aunque no sea popular y seguramente aunque fuera mucho más fácil decir otra cosa, aunque me resultara más fácil decir, como ayer dijo Sánchez, que lo que se conoce es "perturbador e inquietante". Tenemos muchísimos datos con todo tipo de detalles, de documentos, que luego nunca vemos, de testimonios que luego nunca vienen respaldados, efectivamente, por pruebas, de muchas declaraciones y sabemos o creemos saber muchas cosas salvo una: la propia versión de Juan Carlos, que supongo que se la ofrecerá a quien corresponsa cuando tenga que defenderse o cuando su abogado tenga que dar la explicación de los hechos. Hasta ese momento a lo que estamos asistiendo, como en otras ocasiones, es a un juicio paralelo en los medios en el que la persona afectada carece de defensa. Y lo que pasa con Juan Carlos ha pasado antes con mucha otra gente.

LOS JUICIOS PARALELOS SIN DEFENSA

Los juicios paralelos se basan en un sistema en el que solo existe la acusación, no hay defensa ninguna ni un tribunal que vele por los derechos de cada parte, es decir, estamos asistiendo a una versión parcial de la realidad sin pasar por la base esencial de la justicia, que es el principio de contradicción.

Sabemos lo que dicen de Juan Carlos unos y otros, fundamentalmente una amenate despechada y un policía corrupto. Y la investigación de un fiscal en Suiza, el fiscal Bertossa, que a quien está investigando no es a Juan Carlos, es a Corinna, la misma Corinna que quiso que Juan Carlos la ayudara con este asunto, Juan Carlos no lo hizo, y luego intentó el chantaje.

Vamos a ver, Juan Carlos ya está pagando el precio de errrores indudables en su vida personal que haya cometido. Ha sido repudidado por su hijo. Y hay algunos medios que dicen que estaría estudiando que se vaya de España, una especie de exilio, etcétera. Si además de errores ha incurrido en conductas irregulares no me cabe la menor duda de que pagará por ello porque nadie ampara irregularidades, pero vamos a ver. Vean ustedes las fechas, que es lo que ha dicho Bertossa, el fiscal suizo, vean las fechas para darse cuenta de que aquí no estamos hablando de comisiones porque, primero, el que recibe comisiones es el que adjudica la obra, no el que la proporciona, no son comisiones, y basta ver las fechas para ello.

Si la defensa de Juan Carlos consigue un documento en el que la hacienda saudí reconozca que el Rey Abdulaziz o el que sea le hizo una donación a la que, por cierto, los árabes son muy acostumbrados con sus amigos y con sus hermanos, ya queda claro que no estamos hablando de comisiones del AVE porque, además, esa donación se produce tres años antes de que acaben las obras del AVE. Vean ustedes las fechas. Y por ahí la defensa de Juan Carlos cambia bastante.

Miren, todo esto no borra, a mi juicio, usted podrá pensar lo contrario, los enormes aciertos que Juan Carlos ha tenido en otros momentos y los servicios que ha rendido a nuestro país: el suyo y el mío. Ni Juan Carlos ni yo ni usted tampoco somos blanco o negro, somos ángeles o demonios. Hacemos algunas cosas muy bien y en otras nos caemos con todo el equipo. Somos éxito y somos fracaso. Y yo no voy a defender las conductas inadecuadas de nadie, ni de un Rey, seré el proimero en pedir que se depure la responsabilidad si la hay. Ahora, tampoco voy a olvidar lo bueno que ha hecho por mi país y, en consecuencia, por mí como ciudadano español que soy. Condenaré sus fallos, pero seguiré elogiando sus aciertos y no me voy a sumar a la camapaña de demolición de la persona, del personaje y, sobre todo, de la institución que, no olvidemos que aquí no es contra Juan Carlos, es contra la institución que ha proporcionado los 40 años mejores de nuestra historia reciente, que han sido los más estables, los más prósperos y los más democráticos.

"SÁNCHEZ, EL MENDAZ"

Sánchez no solo habló ayer de eso, también antes de ayer habló en la prensa italiana de que él no pacta con el PP. ¿Y por qué no pacta con el PP? Salió una vez más el "no es no", "¿qué parte del no no entiende usted?" y ahí se declaró con toda transparencia, en esa naturaleza que tiene de político mendaz, sectario, cortoplacista.

Mendaz porque ha estado haciendo llamamientos a la unidad que eran falsos; sectario porque antepone su interés personal y el de su partido por encima del interés general; y cortoplacista porque actúa con una visión corta y estrecha en vez de los grandes acuerdos de Estasdo.

O sea, después de acusar de deslealtad un día sí y otro también al principal partido de la oposición que le aprobó varias prórrogas del estado de alarma, después de habernos castigado con esas redichas y cursis llamadas a la unidad, discursitos del 'Aló presidente', después de haber protagonizado horas de debate parlamentario contra el PP por no sumarse a la mayoría que le apoya, ayer Sánchez dijo la verdad. No quiere pactar con el PP porque eso condenaría al PSOE a la desaparición. Uno no puede dejar de admirarse ante ese desmentido absoluto de sí mismo. Él prefiere pactar con Iglesias para crear un Gobierno frentista a hacerlo con el PP para formar un Gobierno de unidad. Y probablemente él, Sánchez, el mendaz, no lo sabe, pero esas declaraciones suyas al 'Corriere della Sera' van a marcar muchos debates políticos en esta legislatura.