Sonsoles Ónega narra el mal trago que vivió con el problema de salud de su hijo: "Creí que se me iba"

La presentadora de Mediaset, Sonsoles Ónega, está afrontado en estos últimos días uno nuevo proyecto profesional, tras ponerse al frente del nuevo programa de Telecinco, 'Ya son las ocho', espacio que sustituye a 'Sálvame tomate' y que se quiere presentar como una alternativa a la hegemonía de audiencia que está representando 'Pasapalabra' en los últimos meses.

En este sentido, Sonsoles Ónega se ha asentado como uno de los rostros más conocidos de Mediaset en el panorama informativo. Hace unos días, la periodista concedió una entrevista a Jesús Vázquez para la plataforma de vídeo digital de Mediaset, 'Mtmad', donde contó uno de los capítulos más complicados de su vida personal.

La presentadora ha contado que hace cuatro años vivió un momento ciertamente doloroso cuando a su hijo Gonzalo le diagnosticaron Diabetes Tipo 1 a los cuatro años de edad, lo que supuso que la presentadora sufriese un pequeño vuelco personal.

Sobre cómo se dio cuenta, Sonsoles Ónega ha señalado que en un momento determinado vio que algo no iba bien, aunque no se imaginaba lo que estaba pasando en realidad. Por eso, desde la ignorancia, camino del hospital le dio un batido de chocolate, algo que fue muy perjudicial para el niño. "Ingresó con 500 de azúcar cuando lo normal deberían ser 70". Creí que se me iba. Me quería morir. Estuvo ingresado tres semanas.

Tras recibir el diagnóstico en el que indicaba que el pequeño padecía Diabetes Tipo 1, los hábitos de toda la familia tuvieron que cambiar y por supuesto todos estuvieron desde ese momento más pendientes de él para controlar la ingesta de hidratos de carbono. "Un hijo enfermo es peor que puede pasar pero hay que aprender a vivir con ello y sacar la parte positiva. Gonzalo es superdisfrutón". Además, Sonsoles Ónega desveló a Jesús Vázquez que esta noticia le sirvió para perder hasta 12 kilos: "Era una señora gorda".

La nueva etapa profesional de Sonsoles Ónega en Telecinco

Todas las mañanas, Sonsoles Ónega toma el relevo de 'El programa de Ana Rosa' y cierra las mañanas de Telecinco con su programa 'Ya es mediodía'. Un espacio dedicado a la actualidad, con tiempo de tertulia, entrevistas y un gran espacio para la prensa del corazón. La sección conocida como 'el fresh' ocupa una buena parte del programa de Ónega y analiza, a diario, las últimas noticias de la prensa rosa, que a menudo pasan por los realities que tiene en emisión Mediaset. Esta es una de las claves que marcan el ritmo del nuevo programa: 'Ya son las ocho'.









La llegada del nuevo programa implica, por un lado, a 'Sálvame', que tendrá que finalizar a las ocho de la tarde, mientras que Antena 3 afectada. El programa está ubicado en la parrilla de Telecinco en el hueco en que su competencia emite 'Pasapalabra' y busca luchar con los grandes datos de audiencia que obtiene a diario el concurso presentado por Roberto Leal.