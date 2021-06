Sonsoles Ónega corta en directo a un forense por su análisis sobre Anna y Olivia: "¡No!"

Después de varias semanas buscando a las niñas desaparecidas de Tenerife, la Guardia Civil encontró la tarde del jueves el cadáver de Olivia en el mar. La pequeña de seis años fue secuestrada por su padre, Tomás Gimeno, junto a su hermana Anna de un año, a la que siguen buscando. No se sabía nada de las pequeñas desde el pasado 27 de abril, día en el que su padre tenía que devolvérselas a su madre, lo que no hizo tras advertir que no volvería a verlas.

Esta desaparición lleva ocupando los medios de comunicación desde entonces y su búsqueda ha sido seguida en todo momento, por lo que esta noticia ha revolucionado todos los espacios. El viernes por la mañana, todos los espacios informativos abrieron con esta noticia y muchos presentadores no pudieron evitar derrumbarse en pleno directo, como Mónica López o Iker Jiménez.

La noticia también ha llegado a 'Ya es mediodía', donde el programa ha dedicado gran parte de su espacio a ello. A diferencia de sus compañeros de profesión, Sonsoles Ónega ha protagonizado un momento muy incómodo con un invitado cuando se encontraban analizando el caso de Anna y Olivia.

El espacio de Telecinco contó con la participación de José Jiménez, un criminalista forense que advirtió que iba a ser claro antes de comenzar su discurso. El forense comenzó explicando que existían diferentes hipótesis sobre lo que había sucedido. "¿Qué posibilidad hay de encontrar el cuerpo de la hermana? No pregunto por el del padre, que Dios me perdone...", quiso saber la presentadora.









"Le pediría que contuviéramos algunos detalles"

"Han pasado 44 días, vamos a hacer muchas hipótesis, pero una de ellas es que el ancla llevase dos bultos: uno a Olivia y otro a su hermana Anna", opinaba el forense para, acto seguido, describir el escenario del crimen de manera muy detallada, contando con los datos que tenía.

Fue entonces cuando la conductora del espacio de Telecinco se vio obligada a cortar al invitado para pedirle que no fuese tan explícito al hablar de un caso así, ya sea por respeto a sus compañeros, la familia y los espectadores. "¡José, no! Ha empezado usted diciendo, 'cuando llaman a un experto es para que le explique las cosas con claridad', pero... También le pediría, porque estamos todos un poco encogidos, que contuviéramos algunos detalles. Es inevitable que lo imaginemos y visualicemos", le pidió la periodista.

El mismo día, Antena 3 fue muy criticada por este mismo motivo. Las redes se revolucionaron al ver como la cadena no dudó en publicar las fotos de cómo se extraía del mar el cuerpo de una de las niñas. Por si fuera poco, acompañó las imágenes con el siguiente titular: "Las imágenes del traslado al puerto de Tenerife de las bolsas con los restos mortales de Olivia". "Periodismo a la altura de las circunstancias que deje de lado el morbo y el sensacionalismo. Eso necesitamos ahora", se quejaba la audiencia.

¿Sabéis que hay una asignatura en Periodismo que es “Ética y Deontología profesional”?

No os preocupéis, en Antena 3 Noticias tampoco. pic.twitter.com/g360QTy2lj — Javier Durán (@tortondo) June 10, 2021

Periodismo a la altura de las circunstancias que deje de lado el morbo y el sensacionalismo. Eso necesitamos ahora #Annayolivia — ARNAU MARTÍNEZ (@arnaumj) June 10, 2021

¡Que rabia, que impotencia, que todo!

Espero que el periodismo sea capaz de callar, de respetar el dolor de esa madre, de esa familia y los dejéis en paz. Es la justicia quien debe actuar y el resto del mundo no necesitamos saber más. #Annayolivia — Ast3a1968 (@Ast3a1968) June 10, 2021