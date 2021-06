Iker Jiménez se derrumba en directo y Carmen Porter tiene que coger las riendas de 'Horizonte': "Me cuesta"

Después de varias semanas buscando a las niñas desaparecidas de Tenerife, la Guardia Civil encontró la tarde del jueves el cadáver de Olivia en el mar. La pequeña de seis años fue secuestrada por su padre, Tomás Gimeno, junto a su hermana Anna de un año, a la que siguen buscando. No se sabía nada de las pequeñas desde el pasado 27 de abril, día en el que su padre tenía que devolvérselas a su madre, lo que no hizo tras advertir que no volvería a verlas.

Esta desaparición lleva ocupando los medios de comunicación desde entonces y su búsqueda ha sido seguida en todo momentos, por lo que esta noticia ha revolucionado todos los espacios. Es por esto por lo que, la noche del jueves, 'Horizonte' dedicó gran parte de su espacio a lo sucedido y entrevistaron a Joaquín Amills, portavoz de la familia y presidente de la Asociación SOS Desaparecidos.

"Mi gratitud porque en todo momento están atendiendo a Beatriz y, durante estos cuarenta y tantos días, han mostrado una empatía, una sensibilidad y un cariño tremendo", contaba Joaquín Amills, mientras de fondo el equipo de Cuatro plasmaba las imágenes de las dos hermanas.

Fue entonces cuando, durante la entrevista, Iker Jiménez interrumpió el espacio para hacer una petición a su equipo, mientras se le veía aparentemente descolocado. "Voy a pediros compañeros, por favor, que no pongamos las fotos de las niñas", pedía el presentador. "A mí es que, se me hace...", intentaba explicar Jiménez cuando rompió a llorar en pleno directo, lo que le impedió justificar su petición y seguir el programa con normalidad.









"A mí me impacta mucho. Lo siento"

Dado el silencio que se dio el plató de Cuatro al no poder evitar derrumbarse, Carmen Porter se vio obligada a coger las riendas del programa para dar tiempo a que Jiménez se recomponiese. "Son momentos complicados porque está muy reciente y están las imágenes de las niñas en todos los medios de comunicación que nos estamos haciendo eco. La madre nos lo había pedido", declaraba Porter para aclarar el por qué se usan estas fotos constantemente.

"Impresiona. A mí me impresiona mucho. Sé que los compañeros de realización lo hacen porque es la labor informativa que hacen los compañeros. Pero a mí me impacta mucho", reconocía al presentador una vez pudo recuperar el habla para dejar claro que no pretendía infravalorar el trabajo de sus compañeros. "Yo les pediría que, imagino que nadie se va a molestar por esto que digo, pero a mí me impacta mucho. Lo siento", se disculpaba el periodista por su reacción.

Acto seguido, el conductor del espacio de Cuatro preguntó a su invitado por Beatriz, la madre de las niñas, y le mandó "un fuerte abrazo" y todo su apoyo. "Es inimaginable pensar cómo puede esta en pie, pero... No sé si igual está sacando fuerzas de flaqueza, no sé. Me cuesta hasta preguntarlo", afirmaba Jiménez, mostrándose todavía muy emocionado.