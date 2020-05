Sonsoles se despide de 'MasterChef' con un mensaje de superación y emocionando a sus compañeros

'MasterChef 8' ya se acerca al ecuador de la edición. Tras unos programas donde ha brillado más la polémica que la buena cocina, los jueces decidieron que era hora de trabajar en equipo por lo que hicieron que los concursantes se enfrentaran la primera prueba de la noche en parejas.

Las parejas fueron seleccionadas por Juana, la concursante que había sido la mejor de la prueba de exteriores en el último programa. Para cocinar con ella eligió a la invitada de la prueba, la cómica Yolanda Ramos que afirmó llevar sin cocinar desde que salió de 'MasterChef Celebrity', y que además se cortó en dos dedos durante la prueba.

En turnos, las parejas de concursantes tuvieron que elaborar lubina en costra con salsa chorón. Las mejores de la prueba fueron precisamente Juana y Yolanda Ramos al presentar un plato rico. Esta prueba dejó en evidencia de nuevo la falta de nivel culinario por parte de los concursantes que ya la mayoría no fueron capaces de presentar un plato válido, siendo las peores la pareja formada por Ana y Luna, y provocando también los memes entre los fans de concurso.

Tras estos desastre era hora de la prueba de exteriores. Ana y Luna serían las capitanas de los dos equipos como 'castigo' por ser las peores de la anterior, eso sí, podrían ser destituidas del cargo cuando su equipo lo viese oportuno. Para esta prueba el talent viajaba hasta La Rioja, donde los concursantes debían elaborar platos tradicionales de la región. Pepe propuso un menú con platos clásicos de la cocina riojana para un equipo, mientras que Jordi Cruz, utilizando ingredientes autóctonos apostó por otro menú con un toque de alta cocina.

Luna formó el equipo azul junto a Iván, Teresa, Jose Mari, Juana y Michael, mientras que Ana hizo lo propio de rojo junto a Sara Lúa, Andy, Alberto y Sonsoles.

Pronto comenzaron las oscilaciones dentro de los equipos, y hubo revueltas dentro de ellos. De esta manera el equipo azul destituía a Luna después de que echara pimiento verde en un cocinado que Pepe había recomendado que no. Iván cogía las riendas y sacaba adelante los platos.

En el equipo rojo Ana dejó en evidencia su falta de liderazgo lo que provocó que fuera el propio Jordi Cruz quien cogiera las riendas del equipo para conseguir que el trabajo pudiera salir decente. Esto provocó que el equipo rojo fuera enviado a la prueba de eliminación, junto a Luna y Teresa del equipo azul.

En este episodio, la prueba de eliminación consistió en la elaboración por parte de los concursantes de técnicas muy depuradas de la alta cocina, técnicas como osmotizar, nitrogenar, prensar, adobar, cocinar con alta presión, confitar y escalfar, entre otros. Todo ello otra vez en parejas esta vez elegidas por Luna al ser la peor en la prueba de exteriores. Además también aprovechó para mandar un recado a Iván tras 'usurparle' su puesto de capitana en la prueba de exteriores: "Acepta ya que tienes un ego como una catedral, aprovechaste a la primera de cambio para quitarme el delantal. Percebeiro".

La pareja formada por Teresa y Sonsoles fue la peor de la primera ronda de la prueba de eliminación, lo que las llevó a enfrentarse individualmente contra Luna por la permanencia en el concurso. Las tres deberían elaborar platos con cuatro técnicas; gasificar, ahumar, gelificar y marinar.

Luna presentó un plato a medias pero comestible, mientras que Sonsoles y Teresa se quedaron en la cuerda floja.

La emotiva despedida de Sonsoles, un ejemplo de superación

Pepe Rodríguez era el encargado de anunciar quien sería el séptimo expulsado de 'MasterChef 8'. Finalmente la elegida sería Sonsoles que se despedíamuy emocionada agradeciendo su paso por el concurso: "Solo me queda daros las gracias a los 3, a mis compañeros, y a todos los que nos ven desde casa decirles que no hay límites, que venga hacia delante, y que lo que uno se propone lo consigue".

El chef de Illescas también quería devolver el cariño recibido a la concursante expulsada: "Queremos darte la enhorabuena también porque creo que has dado el 100% de lo que vales y es mucho, y has llegado al programa seis, así que enhorabuena y gracias". "Me voy superfeliz, con la mochila llena de experiencias, de cosas bonitas, y con un gran equipo que me lo ha hecho muy fácil".

Tras estas bonitas palabras, Sonsoles era preguntada por sus favoritos para llegar a la final esta edición. La burgalesa apostaba con mucho cariño por Iván y por Teresa. La expulsada volvió a ser halagada por el jurado quien la ponía como un ejemplo de superación mientras que ella quitaba importancia al asunto. Finalmente se despedía tras abrazar a los jueces.

"La Sonsoles que se va, se va muy contenta, con una mochila llena de ilusiones y aprendizajes. Admito mis limitaciones, mi nivel de cocina no ha estado al nivel de mis compañeros y me parece justo que quien se vaya sea yo", eran las últimas palabras de Sonsoles como participantes de 'MasterChef' por ahora, ya que el programa adelantó que la próxima semana habrá repesca de concursantes expulsados. La repesca con más morbo de la historia del concurso ya que contará con la polémica Saray de nuevo, y también muchas miradas puestas en Fidel que fue expulsado tras una prueba donde él no cocinó.

