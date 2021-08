'Socialité' provoca la indignación entre su público: "Todo humo y mentiras"

La programación de Telecinco siempre está al tanto de la actualidad y, en este caso, 'Socialité' es especialista en lanzar exclusivas y contenidos que luego no suelen cumplir con las expectativas.

Además, muchas veces las faltas de respeto pueden pasar cualquier tipo de límite. Sin ir más lejos, Iker Casillas se cabreó con un equipo del programa por grabarle en su pueblomientras se encontraba con su familia. Durante dicha grabación, se puede ver al exportero percatándose de que le graban y quitándose la mascarilla para encararse con los periodistas.

"Escucha, ¿me estás tomando el pelo? Escúchame una cosa. A mí que me estéis grabando me importa tres cojones". Además, añadía que "no tengo ganas ni de enfadarme un poco. Me da igual que me estés grabando, déjame tranquilo y tú también. Que tonto no soy", decía. La periodista se escudó indicando que estaba grabando con su móvil.

El propio Iker Casillas contestó al tweet del programa con ironía tachándolo de sensacionalista: "Un poco más y me vuelvo loco. ¡Saco cuchillos! ¡Bazucas! ¡Tanques! ¡Cazas! ¡Misiles! En fin... Feliz fin de semana a todos. Incluido a vosotros. Me gusta vuestro programa..." respondió.

La polémica, siempre servida

El programa de Mediaset, que se emite en el fin de semana previamente a los informativos, ha vuelto a hacer este domingo una exclusiva que volvió a quedar en nada. El programa promocionaba su ‘bomba’ con toda una declaración de intenciones: “Hoy va a dar un vuelco la historia”, comunicaba en sus perfiles sociales.

“Hoy va a ver la luz, y no le va a hacer ninguna gracia a Mohedano y Ortega Cano porque Rocío dice la verdad, la única verdad que hay” comentaba Nuria Marín.

Desde el programa vendieron una supuesta carta inédita de Rocio Jurado que daría pistas de cara al segundo documental de Rocío Carrasco.

Finalmente, a lo que hacía referencia Rocío Jurado era una carta en la que confiesaba que está triste. Una carta que habría escrito La Más Grande de su puño y letra cuando tenía 18 años. Un documento del que ‘Socialité’ se ha hecho eco junto a testimonios de Isabel Rábago, Belén Rodríguez y Chelo García-Cortés.

Una entrevista que, pese a que se supone que era inédita, se había emitido en ‘La noche abierta' más o menos en el inicio de siglo.

Las redes sociales están que arden

Como no podía ser de otra manera, los usuarios, a través de las redes sociales, volvieron a criticar al programa por su rasgo sensacionalista.

