Las impactantes declaraciones de la reportera de 'Socialité' sobre su incidente con Iker Casillas: conmoción

La reportera de 'Socialité', Silvia Álamo, protagonizó ayer un directo muy desagradable. El exportero Iker Casillas le increpaba por su presencia en el pueblo del guardameta y varios vecinos manifestaron su molestia por la presencia de la reportera y el cámara para elaborar dicho reportaje.

Este domingo, Álamo ha relatado en primera persona en el programa cómo vivió aquel incómodo momento que vivía con Iker y sus vecinos. "Fue muy desagradable, iban a por nosotros, tuvimos que irnos corriendo. Cuando me monté en el coche rompí a llorar por la tensión vivida". El cámara, llamado Alejandro, también explicaba que él también vivió instántes muy complicados. "Estábamos muy incómodos, no sabíamos lo que nos iba a pasar, veíamos volar objetos hacia donde estábamos nosotros".









Tanto Silvia como Alejandro explicaban que Casillas no hizo nada para frenar el ataque que estaban sufriendo por parte de sus vecinos."Él se limitaba a grabar lo que sucedía y subirlo a redes sociales para jactarse".

"Escucha, ¿me estáis tomando el pelo? Escúchame una cosa. A mí que me estéis grabando me importa tres cojones", decía el deportista a las cámaras de Telecinco. Una queja que hizo extensible a través de redes sociales. "¡Un poco más y me vuelvo loco! ¡Saco cuquillos! ¡Bazucas! ¡Tanques! ¡Cazas! ¡Misiles! En fin, feliz fin de semana a todos. Incluido a vosotros. Me gusta vuestro programa".

El motivo por el que María Patiño dejó de presentar 'Socialité'









María Patiño ha conseguido hacer suyo el programa "Socialité". La presentadora lleva desde el año 2017 a la cabeza del programa, que se emite sábados, domingos y festivos. En este tiempo ha conseguido enganchar a la audiencia con un estilo propio muy definido





El pasado domingo veinticinco de julio, el programa comenzó con la sorpresa de la ausencia de Patiño, pues no se había avisado de que no estaría para presentar esta edición del programa, que se emite todos los sábados, domingos y festivos desde las 13:30 a las 15:00.

En su lugar se encontraba Giovanna González. Que la colaboradora habitual presentase el programa es también noticia. La persona que suele sustituir a la presentadora cuando no está es Nuria Marín. Sin embargo, no es la primera vez que Giovanna se pone al frente del programa.