Santiago Segura revela a Pablo Motos el argumento de la nueva película de Torrente: "Tengo escrito"

Unos días después de que haya dado comienzo el mes de julio, son muchos los que ya han comenzado sus vacaciones y muchos otros los que cuentan los días para que den comienzo. Este hecho se nota también en la parrilla televisiva y es que muchos programas que comenzaron en septiembre, empiezan a echar el cierre por vacaciones.

Es el caso de 'El Hormiguero', que después de celebrar el pasado jueves sus 2.500 programas con una emisión de lo más especial, cargada de sorpresas, ha dado por concluida la temporada este lunes. Santiago Segura ha sido el último en acudir al plató de Antena 3 para presentar su nueva película.

Se trata de un largometraje que se desarrolla en Navidad, pero que llega a los cines este verano, un hecho que ha sorprendido a Motos: "En verano hay dos meses para que la gente pueda ir al cine y en navidades dos semanas. Las navidades para mí son en cualquier momento", explicaba Segura, que además contaba multitud de anécdotas del rodaje, durante el cual gran parte del equipo se contagió de covid.

¿Habrá una nueva entrega de Torrente?

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos sacaba el tema de Torrente y planteaba la posibilidad de hacer una nueva entrega de la película. En concreto, el presentador aseguraba que le gustaría ver a Torrente riéndose de lo "políticamente correcto". "Empieza la película y Torrente ha cambiado y es políticamente correcto: es vegano, animalista y tal... pero pasa algo y vuelve el Torrente de siempre", proponía Motos, al tiempo que prometía ser "el primero" en ver esta película, si se lleva a cabo.

En ese momento, el presentador realizaba una pregunta crucial a Segura: "¿Existe la posibilidad de que en algún momento de tu vida digas, voy a hacer un Torrente más?" El director reconocía entonces que ya tiene en mente un posible argumente, e incluso ha escrito la idea principal de lo que podría ser una nueva película.

"No quería... pero tengo ya escrito un tratamiento que se llama 'Torrente presidente' y no es exactamente como lo tuyo, pero sí que era un poco un poco en contra de esa tontería. Era un partido de extrema derecha que le ven en un bar a Torrente hablando con su rollo y entonces dicen, hay que fichar a este tío que es muy popular. Le dejan hacer algunos mítines en barrios periféricos y se dan cuenta de que el tío tiene madera para ser presidente. Entonces le dicen que hay que moderarse un poco en algunos asuntos y el tío ni caso y al final quieren matarle porque no saben qué hacer con él", ha desgranado Segura, dejando a cuadros a Motos y al plató al completo de 'El Hormiguero' ante tal confesión.