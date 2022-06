Pablo Motos frena 'El Hormiguero' y revela el problema que tiene con Isabel Preysler: "Nunca puedo"

El presentador de ' El Hormiguero ', Pablo Motos, recibió el pasado miércoles en el programa de Antena 3 a la periodista y presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, con la que charlo de su trayectoria profesional y también de otros aspectos de la actualidad.

En este sentido, Griso comentó cómo afronta cada jornada de trabajo, acompañada del correspondiente madrugón. En este punto, la presentadora explicó que no suele dormir siesta, porque tiene la agenda cargada de compromiso y otras actividades. Además, también señaló que de forma recurrente conversa con otros comunicadores de renombre de nuestro país, como Carlos Herrera, sobre cuáles son los trucos que siguen para descansar bien a pesar de madrugar tanto.

También, Susanna Griso comentó algunos aspectos relacionados con las entrevistas que ha hecho a importantes personalidades de nuestro país, entre ellas el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , o los expresidentes Mariano Rajoy o José María Aznar, al que entrevistaba este mismo jueves en 'Espejo Público'.

La dilatada carrera de Susanna Griso ha provocado que, con el paso de los años, su agenda de teléfonos se fuese llenando con los números de muchas personas, algo que en ocasiones se puede convertir en un handicap si no recuerdas bien cómo has guardado a una determinada persona. En este sentido, Pablo Motos aprovechó un punto de la conversación en el que se hablaba de la agenda de Susanna Griso para explicar la anécdota o problema que tiene con Isabel Preysler y que tiene que ver con la agenda de su teléfono móvil.

"¿Es verdad que en la agenda tienes muchos nombres en clave?", comenzaba preguntando Pablo Motos a Griso. "Sí, y que luego me olvido", contestaba la presentadora de ' Espejo Público '.

El problema de Pablo Motos con su móvil e Isabel Preysler

A continuación, Pablo Motos explicaba el problema que tiene para ponerse en contacto con Isabel Preysler, madre de su colaboradora Tamara Falcó: "Yo tengo una 'Isabel amiga' y no sé si es Isabel Preysler o una amiga Isabel que es dentista. Nunca puedo llamar a ninguna de las dos porque por alguna razón a las dos las llamé 'Isabel amiga'. Entonces digo, pues no llamo".





Tras escuchar a motos, una de las hormigas le preguntaba por qué no miraba la imagen de WhatsApp para salir de dudas. "No hay foto en ninguna de las dos", señalaba Motos para explicar el problema que tiene a la hora de ponerse en contacto con la madre de Tamara Falcó.

Después, Susanna Griso contaba un caso parecido a este, aunque no reveló quién era: "Me envió un mensaje, una persona con mucho poder en este país y, entonces, le empecé a vacilar mucho porque me pensaba que era otra, evidentemente. Después me di cuenta y pensé que le había vacilado lo que no estaba escrito".