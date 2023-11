Santiago Segura desvela el secreto mejor guardado de su dieta para adelgazar: "Me paran y me preguntan"

Este martes, Pablo Motos ha recibido en el plató de 'El Hormiguero' a los actores Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella que han presentado su última película 'La Navidad en sus manos'. Durante la entrevista, han mostrado el buen rollo que hay entre ellos y han dejado varios momentos para el recuerdo.

Uno de ellos surgía a raíz de un comentario de Chiapella. "Nunca hubiera imaginado que iba a venir a 'El Hormiguero' con Santiago Segura y que el gordo iba a ser yo", bromeaba el actor conocido por su papel en 'La que se avecina'. En este momento, Motos ha aprovechado para preguntar a Segura por su dieta.





¿Cómo ha conseguido adelgazar Santiago Segura?

El actor, que está mucho más delgado que en visitas anteriores, ha explicado cómo ha conseguido perder varios kilos y, al mismo tiempo, un problema de salud que le preocupa.

"¿Tu dieta en qué consiste?", preguntaba Motos. Antes de explicarlo, el actor contaba cuál es su situación actual a nivel de salud: "Ayer me dijeron que los ocho meses de dieta que he hecho porque el páncreas no segregaba suficientes enzimas no han servido de nada. El páncreas sigue igual, tienes que hacerte un TAC. Yo creo que más que delgado estoy enfermo". Además, el actor conocido por su papel de 'Torrente' confesaba estar haciendo deporte para "intentar mantenerse" ahora que ha conseguido perder bastantes kilos.

En este punto, el presentador de 'El Hormiguero' insistía: "Cualquier persona que te vea y ahora diga que quiere tener tu cuerpo, ¿qué le recomiendas?"."Lo del páncreas no", bromeaba el actor, el tiempo que añadía: "Que se cuiden. Que digan, que rico está la comida, pero hay que moverse, hacer mucho ejercicio y cerrar el pico".





"Hay señoras por la calle que me paran y me preguntan, ¿señor Segura cómo lo ha hecho? ¿Cuál es su secreto? Esperan que les digas, tomé una ramita de tal, se lo pone usted debajo del sobaco y adelgaza. Pero le dices, cerrando el pico y haciendo deporte. La gente sabe cómo es", sentenciaba en su paso por el plató de Antena 3.

El programa ha dejado otras anécdotas, como la que vivió Chiapella en plena Navidad cuando era un niño. Ha explicado que los Reyes Magos visitaban todos los años el banco donde trabajan sus padres y él iba a verles. Un año, se sentó encima de Baltasar a pedirle los regalos y la historia no acabó muy bien. El pequeño llevaba días con la tripa mal y no pudo contenerse. El momento ha desastado las risas en el plató.

Santiago Segura revela la anécdota que compartió con Francisco Ibáñez



El pasado mes de julio, Santiago Segura pasaba por los micrófonos de COPE para presentar su película 'Vacaciones de Verano', un film para ver en familia. Cada miembro encontrará algo para ir al cine. "Hay muchas cosas que me hacen decir que entiendo que elijan esta película", explicaba en 'Fin de Semana'.

Más allá de esta nueva aventura profesional, Segura echaba la vista atrás, al momento en el que hizo una película sobre Manuel Vázquez, el creador de las hermanas Gilda y Anacleto. En ese film, participó el mítico dibujante Francisco Ibáñez. Descubre, en el siguiente audio, cómo la experiencia del director con el historietista.

Audio





"Le gustaba vivir y la película es muy graciosa porque vendió varias veces la muerte de su padre. La colaba constantemente a su editorial. A Ibáñez le gustó mucho y salió", afirmaba el cómico a Cristina López Schlichting. La comunicadora aprovechaba la ocasión para agradecer el legado que nos deja Francisco Ibáñez. "Es un chorreón de personajes. Para mí Mortadelo es el más grande. Y lo que nos ha hecho disfrutar y reír. Qué bonita la oleada de cariño que vimos en Twitter", reflexionaba Santiago Segura en COPE.