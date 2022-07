Santiago Segura confiesa en qué se gastó el dinero que cobró por 'Torrente': "Es ostentoso"

Santiago Segura es un popular actor y director de nuestro país. Ha participado en reconocidas películas como 'Jack y su gemela', 'La chispa de la vida', 'El chef, la receta de la felicidad', 'Pacific Rim', 'Las brujas de Zugarramurdi', 'Mi gran noche', 'Rey gitano', 'La reina de España', 'Como reinas', 'Casi leyendas', 'Solo se vive una vez', 'Sin rodeos', 'Las grietas de Jara', '¿Qué te juegas?', 'Los Rodríguez y el más allá' o 'A todo tren. Destino Asturias', entre otras. No obstante, fue la saga 'Torrente' lo que le catapultó a la fama.

Actualmente, se encuentra promocionando la tercer parte de 'Padre no hay más que uno', con la que recupera la navidad en pleno mes de julio. El actor dirige y protagoniza esta ficción, donde también comparte reparto con sus dos hijas. Como consecuencia, Segura ha dado varias entrevistas de promoción, en las que no solo ha hablado de su película, sino también de su vida personal.

"Lloro más de lo que quisiera y sufro más de lo que quisiera. Creo que lo complicado en la vida es disfrutar. El disfrute no está ahí para todos y todos somos felices, no, la vida es un valle de lágrimas bastante duro. Yo soy un privilegiado, y tú, porque estamos aquí, con aire acondicionado, hablando de nuestras tonterías. Como cuando se te estropea la calefacción y te dicen: 'Problemas del primer mundo'. Es todo tan relativo... ya estoy intenso. Es todo tan relativo porque el drama y la comedia es una cuestión de punto de vista; y de tiempo y de distancia, te puedes reír de ciertas cosas con distancia y con tiempo", reflexionaba Segura en una entrevista para 'El Mundo'.

Asimismo, ha explicado por qué su entorno le acusa de tener "mentalidad de pobre": "A que soy un poco absurdo. Ahora mismo vengo de la radio, me ponían un coche pero he venido andando. Voy siempre en bicicleta del ayuntamiento, sigo utilizando el transporte público... Otro ejemplo: cuando salía un disco que quería a toda costa, mis amigos iban al Corte Inglés y se lo compraban. Yo sabía que a los tres meses lo iba a conseguir en La Metralleta de segunda mano y el placer que me daba conseguirlo más económico creo que es el origen de las rebajas".









"La ironía de la vida es que no me lo compré"



"Un amigo me dijo: 'Eres rata para ti mismo. Porque luego haces regalos a gente que te importa, invitas a comer...'. Pero eso es diferente, porque es obsequiar a gente. Luego me doy caprichos también, pero no unos de los que me pudiera avergonzar. A mí la ostentación me da vergüenza", agregaba.

Fue entonces cuando el cineasta habló de en qué quiso gastarse lo ganó en 'Torrente 2': "Cuando Torrente 2, que gané algo de dinero, me fui a comprar un coche. Yo siempre había tenido coches de segunda mano y ya tenía visto un Mercedes SLK , de esos de capota dura que se echan para atrás, precioso, y de repente me visualicé en ese coche y dije: 'Es que esta no es la imagen que quiero dar'".

"Pero pensé: '¿Por qué quiero este coche?' Es ostentoso. La ironía de la vida es que no me lo compré y seguí en mi Cinquecento amarillo y un día uno me dice: 'Madre mía, con la pasta que tiene vaya mierda de coche'. Me hizo gracia, porque si hubiese sido al revés me habría dicho que ahí voy fardando", reconocía Segura.