'Sálvame' vuelve a desmontar las nuevas mentiras de José Antonio Avilés y su futuro ingreso en la universidad

José Antonio Avilés ha sido uno de los personajes que más titulares ha acaparado dentro del universo Mediaset desde que terminase su participación en 'Supervivientes'.

Mientras que el cordobés pasaba por el reality de Mediaset se destaparon una serie de mentiras que llevaron a la conclusión de que el joven llevaba una vida paralela; deudas, documentos falsos, traiciones, estafas, e incluso mintió con su título de periodista que no lo era.

Lejos de castigarle la empresa con desterrarlo del mundo de la televisión para siempre tras su mentira, Telecinco le dio varias noches de entrevistas para él, volvió como colaborador a 'Viva la vida' y todo continuó como si nada. Sin embargo, la última de sus mentiras, por las que negoció una entrevista con 'Sálvame Deluxe' ocultándoselo a su programa provocó su salida de la televisión, o eso parecía. "Se me queda cara de gilipollas", aseguraba en esa ocasión Emma García. "Hoy es mi último día en televisión. Me marcho hasta que me centre bien. No he sabido gestionar todo esto desde que llegué a España. Me voy porque ya no puedo más", afirmaba Avilés que decidía retirarse para centrarse en curarse de sus problemas psicológicos.

José Antonio Avilés se despide temporalmente de la televisión Instagram

El regreso de Avilés a la televisión y de sus mentiras

Este adiós temporal del cordobés no podía haber sido más farsa. Tan solo tardaba tres semanas en volver a 'Viva la vida' en su puesto habitual de colaborador. Lo que parecía que había sido un tiempo para curarse de sus problemas psicológicos era una excusa para hacerse un injerto capilar y recuperarse del postoperatorio.

Tras toda esta farsa volvía al programa de Emma García asegurando que se sentía mucho mejor 'de lo suyo': "Me fui porque estaba saturado, no aguantaba lo que estaba viviendo pero he recuperado la sonrisa". También afirmaba que estaba muy ilusionado porque se había matriculado para, ahora sí, estudiar la carrera de periodismo: "Es una universidad privada porque mi nota de selectividad no me permitía hacerlo en una pública", explicaba a la vez que anunciaba que comenzará con los estudios el próximo mes de octubre: "Voy a hacerlo a distancia porque necesito seguir trabajando".

Todo esto podría ser otra de las fantasías de José Antonio, y 'Sálvame' estaría dispuesto a desmontarla. El programa presentado por Jorge Javier ha puesto en duda esta última ocurrencia del joven, ya que aseguran que Avilés no tiene hecha la selectividad por lo que no sería posible que se haya matriculado en ninguna universidad ya es un requisito casi imprescindible para poder matricularse en la Universidad. Además, tampoco ha cursado un módulo de FP2 ni ha hecho las pruebas de acceso para mayores de 25 años según informa el propio programa.

Ante estas acusaciones, Avilés se ha defendido a través de las redes sociales con unas excusas que no suenan del todo fiables conociendo su trayectoria y que no terminan de aclarar la situación: "En cuanto al proceso cada universidad tiene uno pero sí diré que no es necesario la PAU si tienes otro título educativo que certifique con la media el acceso a la universidad. Podría haber cumplido con el proceso de admisión de la universidad donde me he inscrito por dos vías y he utilizado una… En 4 años si va todo bien seré periodista y no tendré problema en mostrar mi título y como ya se sabrá la universidad se podrá investigar cómo he accedido. Todo lo demás son especulaciones", denunciaba el cordobés al que ya le pasa como en la fábula del pastor y el lobo, sin embargo, en Mediaset continúa confiando inexplicablemente en él.

