'Sálvame' revela las últimas palabras que Mila Ximénez dejó para sus compañeros de Telecinco

Este miércoles, 26 de junio, Mila Ximénez falleció tras un año luchando contra el cáncer de pulmón. Por este motivo, Telecinco tomó una decisión de última hora e incorporó 'Sálvame' a la parrilla cuando había sido retirado como consecuencia de la Eurocopa. Los colaboradores del programa organizaron un especial en homenaje a su colaboradora y estuvieron durante toda la previa del partido dedicándole unas bonitas palabras y recordando algunos de sus mejores momentos.

El programa comenzó con unas imágenes suyas, en las que se ve a una Mila feliz, sonriente y fuerte durante todos estos años formando parte de 'Sálvame'. Mientras se veía cómo la colaboradora se abrazaba con sus compañeros en el vídeo, sonaba de fondo 'Solamente tú', la canción de uno de sus cantantes favoritos y amigo, Pablo Alborán. El bonito montaje terminó con una escena en la que la comunicadora desfilaba por la pasarela con su propia colección y terminaba mirando hacia arriba para recordar a sus padres.

Nada más terminar el vídeo homenaje, se ha devuelto la conexión al plató de Telecinco y se ha podido ver a todos los colaboradores muy emocionados y sin poder retener las lágrimas. Lydia Lozano, Belén Rodríguez, Belén Esteban, Kiko Hernández, Gema López, María Patiño, Alonso Caparrós, Jesús Manuel y Rafa Mora se mostraban muy afectados ante la noticia.









"Nos hará señales"

Kiko Hernández, uno de los colaboradores que mantenía una relación más estrecha con Mila, se incorporó más tarde en el palató con sus compañeros al estar completamente devastado. Nada más sentarse, el comunicador se esforzó poe frenar las lágrimas y recuperar el habla con la intención de contar su último recuerdo con la colaboradora de Telecinco.

"A mí se me ha ido una amiga como pocas he tenido. Yo voy a tirar para adelante, pero me va a costar muchísimo. Porque yo esas tardes... Todos esos pequeños detalles los voy a echar tanto de menos", comenzaba diciendo el colaborador entre lágrimas y arrancando una sonrisa al recordar los momentos más divertidos que vivió junto a Mila.

No obstante, poco después, Hernández volvió a derrumbarse al recordar las últimas palabras que le dedicó su compañera y amiga: “Mila quería verme el miércoles pasado pero ya no daba tiempo. Y su último mensaje fue que desde el cielo nos iba a cuidar y controlar a todos. Que iba a estar muy pendiente de todos nosotros y que nos hará señales para que sepamos que sigue con nosotros", recordaba el colaborador, muy emocionado, su última conversación con Mila. "Yo lo único que le dije es que las señales no sean por la noche, que nos cagamos vivos", le dijo el comunicador para intentar animarla.

.@Kiko_Hernandez transmite las últimas palabras de Mila Ximénez para @salvameoficial: "Dijo que iba a cuidarnos desde el cielo y que nos haría señales para que sepamos que sigue con nosotros" ? #AdiósMilahttps://t.co/rdmxtCi0h9pic.twitter.com/Zidsenkj1o — Telecinco (@telecincoes) June 23, 2021









"Yo me despedí de Mila el martes pasado"

Sin embargo, Kiko Hernández no fue el último colaborador con el que habló Mila antes de morir. La comunicadora también pudo despedirse de Jorge Javier Vázquez, otro de sus compañeros y amigos más queridos. “Yo me despedí de Mila el martes pasado. Para mi despedirme de Mila ha sido realmente importantisimo”, reconocía el presentador.

"A mí me llamó Alba el martes de la semana pasada, diciéndome que Mila quería verme y despedirse de mí. Yo me despedí de ella el martes pasado y jamás le agradeceré lo suficiente a Alba que se haya puesto en contacto conmigo. Para mí, poder despedirme de Mila ha sido realmente importantísimo", insistió el comunicador tras reconocer que no se dio cuenta "de lo mal que estaba hasta que me despedí".

"Se lo agradeceré siempre a la familia. Quería conservar la despedida que tuve con Mila para mí, pero cómo fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso... Fue una despedida tan llena de luz que quiero compartirlo con todos vosotros. A Belén se lo conté y se quedó mucho más tranquila. Me impresionó su lucidez y su serenidad", agregaba muy emocionado.

"A mí preocupaba que Mila, una mujer que también tenía mucho de atormentada también, se enfrentara a este trance con miedo. Y me dejó tan tranquilo verla cómo estaba. Que mi amiga Mila, mi compañera de viaje, me permitiera despedirme de ella es algo que jamás lo voy a olvidar", concluyó el conductor del espacio de Telecinco entre lágrimas.