Así ha sido el arranque más difícil para 'Sálvame' en Telecinco: "Sin Mila no va a ser lo mismo"

Este miércoles, 26 de junio, Mila Ximénez ha fallecido tras un año luchando contra el cáncer de pulmón. Por este motivo, Telecinco ha tomado una decisión de última hora y ha incorporado 'Sálvame' a la parrilla cuando había sido retirado como consecuencia de la Eurocopa. Los colaboradores del programa han organizado un especial en homenaje a su colaboradora y no han podido arrancar de mejor manera que con su voz cantando la sintonía del programa.

Además, el programa ha comenzado con unas imágenes suyas, en las que se ve a una Mila feliz, sonriente y fuerte durante todos estos años formando parte de 'sálvame'. Mientras se veía cómo la colaboradora se abrazaba con sus compañeros en el vídeo, sonaba de fondo 'Solamente tú', la canción uno de sus cantantes favoritos y amigo, Pablo Alborán. El bonito montaje ha terminado con una escena en la que la comunicadora desfilaba por la pasarela con su propia colección y terminaba mirando hacia arriba para recordar a sus padres.

¡Qué duro este inicio de Sálvame! MILA TE QUEREMOS #SiempreMilapic.twitter.com/HY79MkaZLv — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

Nada más terminar el vídeo homenaje, se ha devuelto la conexión al plató de Telecinco y se ha podido ver a todos los colaboradores muy emocionados y sin poder retener las lágrimas. Un Jorge Javier Vázquez muy emocionado ha cogido las riendas del espacio y ha dado comienzo al programa: “Hoy es un día triste para todos, el más triste de la historia de ‘Sálvame’, hemos perdido a Mila. A primera hora de esta mañana Mila nos dejaba para siempre”.









"Estamos todos aquí en plató para rendir homenaje"

“Estamos todos aquí en plató para rendir homenaje a una persona inteligente, divertida, irrepetible e inolvidable que dedicó todas sus fuerzas a hacerles la vida más agradable”, ha comenzado diciendo el presentador. “El periodismo y la televisión están de luto porque se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestros corazones... Queremos mandarle un beso a su familia y en especial a su hija. Te queremos, Mila”, agregaba, mientras se veía a todos los colaboradores presentes totalmente derrumbados.

“Antes de empezar me gustaría decir una cosa... Su familia, su hija Alba,, sus hermanos, todos nosotros... Están destrizados... Pero yo sé que la marcha de Mila esta provocando mucho dolor en todos vosotros, que la habéis acompañado durante tantísimos años”, ha señalado el comunicador para, acto seguido, recordar una de sus anécdotas favoritas con su compañera.

“Bendito el día en el que Raúl Prieto la rescató para 'Aquí hay tomate', que siempre me acordaré. Mila estaba desaparecida desde hace años y me acuerdo que estaba Ana Rosa en la otra cadena y en 'Aquí hay tomate' pensábamos qué hacer para combatir la llegada de Ana Rosa. Y dijeron: Mila Ximénez. Y, a partir de ahí, volvió a nuestras vidas”, recordaba Jorge Javier con una sonrisa.

“Creo que para Mila, aparecer en otros programas, fue el previo para convertirse en 'Sálvame' en una de las mujeres más carismáticas de este país, en una profesional como pocas, entregada... Y yo creo que, los que hemos tenido la suerte de estar a su lado, estos últimos años de Mila en 'Sálvame', creo que han sido los mejores de su vida. Sin lugar a dudas”, opinaba el comunicador para dar la palabra a Belén Esteban, quien se encuentra totalmente destrozada.









"Yo hoy no pensaba venir aquí"

“Llevábamos días esperando para este momento. Pero que te digan que va a llegar es duro. Yo hoy no pensaba venir aquí. Me has llamado por teléfono y yo he venido por lo que me has dicho, que a ella le hubiera gustado que hubiese estado”, decía entonces la Princesa del Pueblo, haciendo referencia al presentador y con la voz rota.

“Yo la he adorado y le hubiera matado en muchos momentos de mi vida. Porque me las ha montado y yo se la he montado a ella. Pero yo me quedo con la ultima temporada que estuve con ella. Lo que ella y yo hablamos se va a quedar para nosotras, pero hemos pasado muy buenos momentos. La vamos a echar muchos de menos y ella era muy insegura, celosona, ella te adoraba y cuando tenias buenas rachas con ella, no me hablaba. Cuando estabas bien conmigo... A María también se las ha montado por ti”, recordaba Esteban, confesando que era muy celosa con Jorge Javier, lo que ha provocado la sorpresa del conductor del espacio y la sonrisa de los presentes.









"Mila tenia su familia biológica, y la familia que tenia aquí"

“Lo bueno de Mila era cuando mandaba audios cuando se cabreaba”, opinaba el comunicador, aportando así un toque de humor a este momento tan complicado. “Lo que voy a echar en falta es que siempre me he sentido muy protegida por ella, siempre ha tenido un instinto de protección que me ha costado ver y mira que siempre ha sido muy clara. Me ha ayudado mucho mas que yo a ella y no creo que tenga capacidad de devolverle todo. Encontrar en tu trabajo a gente que te ayuda a levantarte a nivel personal, es algo que para mi ha sido muy importante. Ese vacío me va a costar”, decía por su parte María Patiño, muy afectada.

“Mila tenia su familia biológica, y la familia que tenia aquí”, aseguraba Jorge Javier. “Ella cuando iba al hospital presumía con las enfermeras y con los médicos de que nunca iba sola. Ella tomo conciencia de lo mucho que la quería la gente y para ella eso ha sido fundamental. Ha llevado la enfermedad con mucha serenidad y fortaleza, ha alucinado con el cariño que ha sentido”, contaba Esteban.

Asimismo, Kiko Hernández también se ha mostrado muy afectado ya que, según ha dicho, a pesar de las broncas que han protagonizado, era su amiga. El colaborador se ha roto entre lágrimas al recordarla, pero ha terminado regalando una sonrisa de añoranza al ver los divertidos momentos que ha vivido con ella durante todos estos años y que el equipo proyectaba en la pantalla. "La vida continúa, pero sin Mila no va a ser lo mismo. Te vamos a recordar siempre, siempre y siempre. Y mañana, te vas a enterar. Te queremos”, despedía Jorge Javier el homenaje, haciendo referencia a que mañana van a dedicarle el programa.