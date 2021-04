'Sálvame': el comentario de Paz Padilla en pleno directo que pone patas arriba 'Informativos Telecinco'

La presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, ha puesto patas arriba 'Informativos Telecinco' después del comentario que ha hecho cuando ha dado paso al espacio informativo. No es la primera vez que estas transiciones resultan polémicas, ya que en diversas ocasiones uno de los principales programas de Telecinco ha despedido de una forma polémica su espacio de entretenimiento.

'Sálvame' es uno de los principales programas de Mediaset, donde de lunes a viernes entretiene a millones de españoles. El tema que ahora está abordando durante las cinco horas de emisión el programa que pilota habitualmente el badalonés Jorge Javier Vázquez son algunas de las principales declaraciones que ha dejado la hija de Rocío Jurado en la docuserie que, desde hace una semana, se emiten los domingos a las noche. Episodios que han conseguido a reunir a más de cinco millones de personas frente a la televisión en las dos semanas que lleva en emisión.

Lydia Lozano se rompe tras las palabras de Paz Padilla

La presentadora ha vuelto al programa tras varias semanas de ausencia debido a la covid-19. Sin embargo, la vuelta de la humorista y de la presentadora, ha comenzado con mal pie. Durante el primer tramo del programa, Paz Padilla ha explicado a sus compañeros cómo ha sido su experiencia, lo que ha provocado que Lydia Lozano tuviera que abandonar el plató entre lágrimas, seguida por Kiko Hernández.

La delicadeza de Paz Padilla de contar su experiencia del covid medio muerta de risa cuando el hermano de Lydia ha fallecido hace dos días. Esto sí que es llegar y besar el Santo, hija. #YoVeoSalvamepic.twitter.com/JvChsn9qtf — ���������� ������������ (@deullijianha) March 31, 2021

El motivo por el que Lozano ha reaccionado así es que ella también se ha reincorporado hace pocos días al programa tras la muerte de su hermano por covid-19. "Quería contar cómo lo he vivido yo para que la gente se conciencie de que esto es algo serio", ha matizado la presentadora. "Siento que Lydia esté así", ha lamentado.

Algo que no ha ido a más, ya que después de desahogarse fuera de cámara, la colaboradora ha vuelto a su puesto de trabajo y el programa se ha desarrollado con total normalidad.

El incidente que ha revolucionado 'Informativos Telecinco'

Sin embargo, esta normalidad ha vuelto a romperse cuando el programa estaba a punto de acabar. El incidente, que ha conseguido revolucionar 'Informativos Telecinco', ha tenido lugar cuando la presentadora y humorista se disponía a despedir el programa para que el espacio informativo cogiese el testigo.

“Ya he dado paso a Pedro Piqueras”, se ha escuchado decir a la presentador para despedir el programa. Lo que no esperaba la gaditana era ver la cara de Lago, que ha torcido un poco el gesto al verlo. “Ah, no es Pedro”, ha rectificado después Paz Padilla. Sin embargo, para ese momento, Alba Lago ya había comenzado a comentar la última hora política y social de nuestro país.

También te puede interesar

El motivo por el que Paz Padilla ha provocado las lágrimas de una compañera en Sálvame: "Lo siento"

Sale a la luz la realidad sobre la enfermedad de Paz Padilla: "Presión en el pecho"