El motivo por el que Paz Padilla ha provocado las lágrimas de una compañera en Sálvame: "Lo siento"

Tras haber estado varias semanas alejadas de la televisión por su positivo en coronavirus, la presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, ha vuelto a plató y ha sido recibido por el cariño de todos sus compañeros. "¡Ya estoy aquí, ya estoy covid free!", ha exclamado la presentadora al inicio del programa.

Pese a que ya está completamente recuperda, Padilla ha asegurado que ha perdido seis kilos desde que dio positivo y ha indicado que no esperaba que la enfermedad pudiera llegar a afectarle tanto, partiendo de la base de que no es una persona de riesgo y no tenía ninguna patología previa.

La presentadora de 'Sálvame' ha explicado a sus compañeros cómo ha sido su experiencia, lo que ha provocado que Lydia Lozano tuviera que abandonar el plató entre lágrimas, seguida por Kiko Hernández. Recordamos que hace unas semanas, Lozano perdió a su hermano por covid-19. "Quería contar cómo lo he vivido yo para que la gnete se conciencie de que esto es algo serio", ha apostillado la presentadora. "Siento que Lydia esté así", ha lamentado.

La realidad sobre la enfermedad de Paz Padilla

Paz Padilla hizo público hace tan solo unos días que había tenido que estar ingresada durante tres días en el hospital tras haber dado positivo en coronavirus. Lo hizo público ella misma a través de su cuenta de Instagram.

Padilla contó que los primeros días fueron "muy sencillos" y apenas tenía síntomas. No obstante, desde entonces la sintomatología característica del virus comenzó a hacer mella en su estado de salud. "A partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el octavo día, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar", reveló la presentadora.

Padilla es una de las presentadoras más conocidas de Telecinco y una de las principales humoristas de nuestro país, donde en los últimos tiempos ha tenido actuaciones en series como 'La que se avecina', donde ha coincidido con Jordi Sánchez, quien también ha superado recientemente la enfermedad. De hecho, la humorista explicó lo mucho que le debe al actor: "Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía 'A lo más mínimo vete al hospital, no esperes'".

"Le hice caso, me fui, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos", explicó Paz Padilla en Instagram. Fue entonces cuando decidieron que permaneciera ingresada durante unos días. En última instancia, añadió que ya tiene anticuerpos, por lo que estaba "preparada para volver a la guerra". No obstante, Padilla admitió que nunca pensó "que iba a pasar por esto".