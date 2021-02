Sale a la luz el requisito de Belén Esteban a 'Sálvame' para volver tras su choque con Jorge Javier Vázquez

La discusión la pasada semana entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el plató de 'Sálvame' sigue resonando en los pasillos de Telecinco. En este sentido, todavía hay muchas dudas sobre cuál será el futuro de Belén Esteban, que todavía no ha reaparecido por las instalaciones de Mediaset.

Tras reconciliarse hace unos meses por sus diferentes ideas políticas, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a reavivar su conflicto en una discusión en 'Sálvame'. Estas últimas semanas, la guerra entre María José Campanario y la colaboradora del espacio ha acaparado todos los programas del corazón, además de convertirse en el detonante del enfrentamiento entre el presentador y Belén.

La bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

En este sentido, el conflicto arrancó después de que ambos rostros televisivos sacarán a florecer informaciones sobre fotos personales de ambos. En este punto, para poner en contexto a sus compañeros, el comunicador fue a enseñársele una foto de Belén Estebanque llegó a su móvil a Kiko Hernández, lo que no gustó a la colaboradora.

"Soy yo ¡Lo estoy viendo!", exclamó Belén, frenando así al presentador. "Es que le estaba enseñando la foto. Es que no sabía a qué te referías", se justificaba el conductor del espacio. "Ya, ya, si me da exactamente igual", le contestó la colaboradora, aparentemente cabreada. "¿Te has enfadado?", le preguntaba Jorge Javier, algo preocupado. A partir de aquí, se derivó una bronca que terminó con Belén Esteban fuera del plató de 'Sálvame' y hasta la fecha no se conoce cuándo decidirá volver.

En este punto, el periodista Antonio Rossi ya ha reconocido que la colaboradora se encuentra mal y que no quiere hablar del tema. Por eso ha pedido unos días de descanso. Pero este miércoles la revista 'Diez Minutos' ha dado un paso más y ha publicado la supuesta petición de Belén Esteban para volver a sentarse en el sillón de 'Sálvame'.

La petición de Belén Esteban a Telecinco

En este punto, la colaboradora habría solicitado a la dirección del programa no coincidir con el presentador. Es decir, que no fuese convocada cuando Jorge Javier Vázquez ocupase el cargo de presentador. Algo que impondría un auténtico muro en la relación entre los dos, que durante tantos años nos ha estado acompañando en las tardes y las noches de Telecinco.

Otra opción que se contempla es que Belén Esteban deje de manera definitiva 'Sálvame' y comience una nueva etapa en 'Viva la vida', siguiendo los mismos pasos que en su tiempo dio Terelu Campos. Esta opción cogería mucha fuerza, ya que el director del programa es su gran amigo y persona de confianza, Raúl Prieto, que también fue padrino de su boda con Miguel Marcos.

