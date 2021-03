Sale a la luz lo que pasó tras las cámaras cuando Pablo Díaz casi gana el bote: "El que utilizó Antena 3"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Hace unas semanas desde que 'Pasapalabra' emitió una promo en la que se podía ver a Pablo Díaz, concursante más longevo del programa, entre lágrimas y a punto de acertar todas las letras de 'El Rosco'. En la imagen aparece el concursante muy emocionado y a punto de resolver la letra H, cuyo acierto sería recompensado con el bote. Asimismo, sale con una camiseta corta de color gris. Desde entonces, todos los seguidores del espacio estuvieron muy atentos a la vestimenta de Díaz, dado que la camiseta gris podría significar su victoria.

A raíz de esto, cuando el concurso de Antena 3 anunció que esa misma tarde se podría ver al participante con la polémica camiseta gris, todos los espectadores dieron por hecho que sería el día que Pablo Díaz lograría llevarse el bote a casa. No obstante, todos los fieles seguidores del espacio terminaron indignándose al comprobar que el concursante fallaba la letra 'H'.

Ante el resultado, el público no tardó en pronunciarse al respecto, manifestando su enfado con el concurso de Antena 3. El cabreo se vio potenciado al ver la promoción en los informativos de la misma cadena, lo que dio más credibilidad al supuesto hecho histórico. Además, en la promo se escuchaba al público gritando su nombre, mientras el participante se emocionaba y asentía a su contrincante, Marta Terrasa, dejando caer que se sabía la solución. No obstante, Díaz no dio con la respuesta correcta y olvidó contestar 'Hannón'.

Dado el revuelo de las llamativas imágenes, por fin se ha desvelado lo que realmente sucedió en el momento que acaparó el vídeo de la promoción. Ha sido Marta Terrasa, quien se encontraba al lado de su compañero mientras le calmaba, quien ha contado lo que pasó realmente para 'El Confidencial'.

"Ese día casi nos da un infarto a todos. Fue muy emocionante", comienza la concursante al recordar el tenso momento en el que Díaz casi resuelve 'El Rosco'. "Yo estaba al lado, sin nada que hacer ya. Le veía a él realmente nervioso. Hubo un momento en que empezó a temblar muchísimo, incluso como a sollozar un poco. La verdad es que en ese momento fue cuando me preocupé", confiesa, dejando claro que su rival estaba realmente nervioso.

"Me preocupé y le pregunté si estaba bien. Él se giró y me dijo que sí con la cabeza y fue ese trocito, en el que a mí no se me ve, el que utilizó Antena 3 en la promoción. La gente se creía que le estaba preguntando si tenía la palabra y él me respondía que sí, pero yo en realidad simplemente le preguntaba si estaba bien porque lo veía realmente nervioso", confesaba la concursante, desvelando así el momento que la cadena utilizó para confundir a la audiencia.

"Nos vinimos todos abajo"

"Él era el primero que pensaba que tenía la palabra correcta, por eso estaba al borde del ataque de nervios... Yo estaba al lado y estaba igual que él, nerviosísima pensando que también la tenía al verlo a él así. Fue un momento mágico, porque el público estaba también muy emocionado, incluso Roberto Leal tenía los ojos llorosos. Pensaba que iba a romper a llorar, ¡fue todo muy fuerte!", contaba Terrasa, haciendo hincapié en el entusiasmo con el que vivieron el momento.

Como consecuencia del error que cometió Díaz y que no le permitió irse a casa con el bote, el equipo del programa comenzó con las comprobaciones pertinentes. "Se buscaba un nombre de un general cartaginense y él dio otro diferente, ni siquiera podría haberse dado un caso de mala pronunciación. No hubo ningún parón en ningún momento porque su respuesta no daba lugar a confusión, estaba claro que era una opción incorrecta", explicó Terrasa, dejando claro que no había otra opción.

"En este caso no llamaron a nadie de su familia, porque si llaman a la abuela Conchita para decirle que su nieto se va a llevar el bote, y si encima además luego no es así, le da un telele", revelaba la ex concursante, refiriéndose a que, cuando todo indica que un concursante se va a llevar el bote, llaman a sus familiares.

"El momento previo a la respuesta sí que nos puso de los nervios, porque además Pablo lo hizo de una forma muy televisiva, pasando palabra muchas veces antes de dar una respuesta definitiva. Ese momento lo vivimos con mucha expectación, y se vivió exactamente como sucedió en televisión. Cuando respondió mal ya sí que pararon y nos vinimos todos abajo", concluye Terrasa.