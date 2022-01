Sale a la luz lo que pasó con Will Smith y Pablo Motos en El Hormiguero durante la publicidad tras las cámaras

La noche del jueves, ‘El Hormiguero’ despidió la semana con un invitado muy especial. Pablo Motos recibió a Will Smith, un gran amigo y uno de los entrevistados más queridos del programa. Sin embargo, esta vez, la visita se realizó por videollamada, dada la situación actual por el coronavirus. Esto fue un chasco para lo espectadores, ya que el actor se encontraba en Londres y el programa de Antena 3 no se trasladó allí para hacerlo en persona como en otras ocasiones.

El artista acudió al espacio de Trancas y Barrancas para promocionar sus últimos proyectos. Por un lado, Smith habló sobre ‘El Método Williams’, película que se estrenará este 21 de enero y donde se narra la vida de Venus y Serena Williams desde que eran niñas. En el film, la figura del padre de las tenistas, Richard Williams, interpretado por Smith, cobra un gran protagonismo por cómo estuvo presente en sus vidas. Asimismo, también habló de la autobiografía que escribió y salió a la venta el pasado año.

"Hemos visto imágenes de Richard Williams y no tiene nada que ver con la realidad de este hombre y de esta familia. Es un filme muy cálido, me gusta hacer películas en las que la gente cree que sabe lo que sucede y luego todo cambia", comenzaba contando el actor al respecto. Ante esto, Motos destacó que Smith había reconocido que el personaje al que interprete le recuerda a su padre. "Creo que, como actor, cuando interpretas un personaje, buscas una conexión con él. Se parecía en muchas cosas a mi padre, como que era militar y ambos crecieron después de la II Guerra Mundial", contaba.

"Las principales diferencias que encontraba era que a nosotros nos enseñaron a obedecer órdenes y Richard Williams supo darles margen a sus hijas para que pudieran forjarse la vida que querían", aclaraba el actor, haciendo referencia a las diferencias entre su padre y el de las tenistas. "¿Por qué tomaste la decisión de escribir la autobiografía y mostrar tu parte más desconocida?", quiso saber el presentador. “Tuve la sensación de que ya había sufrido y tenido las experiencias suficientes para contarlas y que fueran útiles. También mi padre murió en el 2016 y sentí que tenía libertad para contar cómo había sido mi infancia”, explicaba Smith.









"Esto es lo que ha ocurrido durante la publicidad con Will Smith"

“¿Se puede adorar a alguien a quien tienes miedo? Es una de las principales dificultades del libro, el conflicto que te puede destrozar la mente cuando eres pequeño", quiso aclarar el intérprete. "Mi padre maltrataba a mi madre, pero también era una de las mejores personas que he conocido. Tardé años en procesar esa dicotomía. Fue uno de los motivos por los que quería escribir este libro”, confesaba entonces el invitado. "Es un conflicto que te impacta porque debería odiarle por hacer eso, tardé años en asimilarlo. Ese fue sido el motivo por el que he escribí mi biografía, porque sé que hay muchas personas en el mundo que se enfrentan a situaciones similares y quiero que se le dé visibilidad a este tema", aseguraba.

A pesar de ello, también hubo tiempo para que el presentador y el actor mostrasen su complicidad y regalasen algunos momentos divertidos. No obstante, uno de los más llamativos sucedió durante la publicidad, cuando no estaban siendo grabados por las cámaras. Esto fue compartido por el propio programa a través de sus redes sociales, dado que querían que la audiencia no se lo perdiera: "Esto es lo que ha ocurrido durante la publicidad con Will Smith".

“¡Will!”, se puede ver exclamar a Motos para llamar la atención del actor, quien se encontraba al otro lado de la pantalla. “Will, te quiero mucho”, le decía el conductor del espacio de Antena 3 al entrevistado. Smith recibía sus palabras con mucho cariño y le lanzaba besos, mientras miraba a cámara. “Mi hermano de otra madre”, le respondía el actor con una sonrisa, demostrando así el cariño que se tienen el uno al otro. Este momento, por el humor que caracteriza al intérprete, provocó la risa de todos los presentes.